Smith y Lawrence confirman grabaciones de Bad Boys 4

La cuarta entrega de Bad Boys será uno de los primeros proyectos de Will Smith luego de su infortunado momento con Chris Rock en los Óscar.

Will Smith y Martin Lawrence revelaron en la CinemaCon que ya se encuentran rondando la cuarta entrega de Bad Boys, por lo que el regreso de esta franquicia ya es oficial.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, pese a que los actores no asistieron al evento, estos enviaron un mensaje grabado para emocionar a los fanáticos por la próxima película de esta saga.

En el video grabado, Will Smith ofreció disculpas por su ausencia y la de Lawrence, pero también expresó su emoción por su proyecto actual, Bad Boys 4, que han estado filmando por cuatro semanas.

Agregando un poco de humor irónico, Lawrence insistió en que Smith eliminara la disculpa de su presentación, afirmando que la pareja no lamentaba no haber podido asistir a la convención.

Lawrence dijo que sus fans merecían saber la verdad sobre por qué no estuvieron en el Coliseo para anunciar la película en persona, por lo que Smith se complació en decir: 'Nos alegramos de no estar allí porque estamos aquí y nos pagan para estar aquí. Así que estamos felices de estar aquí y no allá'.

La cuarta película, aún sin título, está siendo dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes previamente dirigieron a Will Smith y Lawrence en Bad Boys for Life, que fue un gran éxito al recaudar 426 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de $ 90 millones.

El rodaje de Bad Boys 4 se está llevando a cabo en Atlanta y aún no se ha anunciado una fecha de estreno. La trama verá a Smith y Lawrence repetir sus papeles como Mike Lowrey y Marcus Burnett, respectivamente, y compartir pantalla con Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez y Eric Dane.

Lawrence elogió la próxima película en una entrevista reciente, llamándola la potencial 'mejor de todas'.

La secuela de Bad Boys será uno de los primeros proyectos de las películas de Smith después de que su carrera se desplomara el año pasado tras la infame bofetada de los Premios de la Academia que involucró a Chris Rock .

Con información de info7.mx