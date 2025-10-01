Cerrar X
Soda_Stereo_5a7a48f6ca
Escena

Soda Stereo regresará y... ¡estará Cerati incluido!

Casi 20 años después Soda Stereo anuncio un concierto en Buenos Aires en marzo de 2026, donde, mediante tecnología, Gustavo Cerati será parte del evento

  • 01
  • Octubre
    2025

Soda Stereo es una de las bandas más influyentes en la historia del rock en español, pues sus más de 40 años de trayectoria llenos de melodías icónicas hablan por sí solos.

Aunque el grupo formado por Charly Alberti, Gustavo Cerati, y Zeta Bosio se presentó un sin número de veces, el lamentable deceso de su vocalista, siendo todavía muy joven, privó a varias generaciones más de vivir un concierto de esta tercia... hasta ahora.

Para sorpresa de muchos, Soda Stereo anunció su regreso a los escenarios casi 20 años después de ese histórico concierto celebrado en el estadio Monumental de Buenos Aires, que puso fin a la gira "Me Verás Volver".

Y sí, Gustavo Cerati será parte de este regreso con el concierto llamado "Ecos", aunque, evidentemente, no será físicamente, sino que se echará mano de la tecnología para traerlo "de vuelta a la vida".

Fuera de Cerati, se confirmó que Charly Alberti y Zeta Bosio serán parte de la velada, la cual se celebrará el 21 de marzo de 2026 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

De momento este es el único concierto confirmado, pues aún no se ha informado si habrá una gira completa por Argentina, el resto de América o si será una presentación única.

"No es tributo. No es homenaje. No es película. Es Soda, en vivo", afirmaron los organizadores. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_14_15091728c2
The Life of a Showgirl: el gran regreso teatral de Taylor Swift
escena_luis_tomilson_zayn_malik_1b0ecf0c2c
Louis y Zayn harán serie documental de un viaje por EUA
AP_25275792783765_62c2b38770
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_10_02_220015_ddb16f99a7
Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja cinco policías heridos
EH_UNA_FOTO_14_15091728c2
The Life of a Showgirl: el gran regreso teatral de Taylor Swift
Whats_App_Image_2025_10_02_at_9_20_56_PM_1fbfb782eb
Cambia Santa Catarina calle Díaz Ordaz a avenida 2 de octubre
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×