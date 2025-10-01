Soda Stereo regresará y... ¡estará Cerati incluido!

Soda Stereo es una de las bandas más influyentes en la historia del rock en español, pues sus más de 40 años de trayectoria llenos de melodías icónicas hablan por sí solos.

Aunque el grupo formado por Charly Alberti, Gustavo Cerati, y Zeta Bosio se presentó un sin número de veces, el lamentable deceso de su vocalista, siendo todavía muy joven, privó a varias generaciones más de vivir un concierto de esta tercia... hasta ahora.

Para sorpresa de muchos, Soda Stereo anunció su regreso a los escenarios casi 20 años después de ese histórico concierto celebrado en el estadio Monumental de Buenos Aires, que puso fin a la gira "Me Verás Volver".

Y sí, Gustavo Cerati será parte de este regreso con el concierto llamado "Ecos", aunque, evidentemente, no será físicamente, sino que se echará mano de la tecnología para traerlo "de vuelta a la vida".

Fuera de Cerati, se confirmó que Charly Alberti y Zeta Bosio serán parte de la velada, la cual se celebrará el 21 de marzo de 2026 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

De momento este es el único concierto confirmado, pues aún no se ha informado si habrá una gira completa por Argentina, el resto de América o si será una presentación única.

"No es tributo. No es homenaje. No es película. Es Soda, en vivo", afirmaron los organizadores.

