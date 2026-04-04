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Tamaulipas

Rescatan a pasajeros tras volcadura de lancha en Abasolo

Una lancha con familias volcó en zona turística de Abasolo; testigos ayudaron en el rescate y autoridades confirmaron que no hubo heridos tras el incidente

  • 04
  • Abril
    2026

Lo que parecía un día de descanso en sábado santo, terminó en susto para una familia en Abasolo. 

Un video en redes sociales muestra cómo una lancha llena de pasajeros, incluyendo mujeres y niños, volcó en la zona turística de "La Cascada".

La rápida reacción de los presentes fue clave: mientras unos se lanzaron al agua para nadar hacia los afectados, otros acercaron inflables para facilitar el rescate. 

Algunas personas que se encontraban en el sitio de la Cascada comenzar a gritar desesperadas: 

“Ayúdales Wero, ayúdales”. 
“Ayúdenlos por favor” 
“Avienten el salvavidas, aviéntenle alguno”.  

Afortunadamente, no se reportaron lesionados y las autoridades recordaron a los turistas la importancia de usar siempre chaleco salvavidas para evitar tragedias. 

El municipio de Abasolo se localiza en la porción central del Estado de Tamaulipas, sobre la cuenca hidrológica del río de Soto la Marina del cual se derivan una serie de canales y drenes que constituyen el distrito de riego 086.


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