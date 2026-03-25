Sokolov y su película 'Te van a matar'… de risa, miedo y acción

Comedia, horror y acción es lo que Te van a matar, la nueva cinta del director Kirill Sokolov ofrece.

Aquí, la trama sigue a Asia, una joven que acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York, sin conocer el historial de desapariciones que tiene el edificio, por lo que al final su mayor reto será sobrevivir.

La cinta es una combinación de géneros y conforme va avanzando la historia va cambiando el tono, lo que consideran el punto más fuerte del proyecto.

“Empieza como una película de terror, luego se adentra en un lado un poco más cómico y, después, tiene mucha acción. A veces, cambiamos el tono dentro de una misma escena: empieza siendo un poco más dramática o seria, luego se vuelve divertida y, de nuevo, vuelve al drama”, dijo el director.

Sokolov señaló que el guion, escrito por él mismo junto a Alex Litvak, surgió tras una experiencia personal que vivió junto a su esposa.

“Hace ocho años mi mujer y yo nos mudamos a un edificio en donde casi todos los vecinos eran mujeres mayores de 60 años con gatos. Nosotros, más jóvenes y con un perro nos destacábamos, así que empezamos a bromear diciendo que probablemente el edificio pertenecía a algún tipo de secta y que tenían nuestro apartamento en alquiler para atraer a gente joven como nosotros y luego sacrificarnos”, relató.

Zazie Beetz protagoniza la cinta junto a Myha’La, Paterson Joseph, Tom Felton,

Heather Graham y Patricia Arquette, ensamble que se preparó físicamente para afrontar las escenas de acción de la película.

“Tiene muchas acrobacias, mucha acción. En cada escena está pasando algo. Nuestro primer objetivo fue hacer todo lo posible de forma práctica y en vivo. Zazie y nuestro reparto quisieron participar al máximo, por lo que se entrenaron y esforzaron mucho”, mencionó el cineasta.

Beetz destacó que no dudó en unirse al reparto cuando vio que su personaje y la historia eran mucho más que víctima y victimarios.

“Hay muchos momentos cómicos en la película que aportan una luz y una frescura muy necesarias frente a lo sangriento, a la crudeza y al peso emocional de la historia. Es una película muy equilibrada y verdaderamente atrapa por lo poderosa que resulta en pantalla”.

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