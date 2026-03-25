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Reporta Gobierno 13 connacionales muertos bajo custodia del ICE

El Gobierno de México reportó la muerte de 13 connacionales bajo custodia en Estados Unidos y calificó los hechos como inaceptables y emprendió acciones legales

  • 25
  • Marzo
    2026

El Gobierno de México confirmó que 13 connacionales han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, una situación que fue calificada como “inaceptable” por la administración federal, que ya emprendió acciones legales y diplomáticas para esclarecer los hechos.

Durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló que los casos se han registrado en distintos puntos del país vecino, principalmente en California.

“Buscamos que haya justicia para las familias de estas personas que muy tristemente perdieron la vida”, afirmó.

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Muertes bajo investigación en varios estados

De acuerdo con el funcionario, las víctimas tenían entre 19 y 69 años de edad, y las causas de muerte siguen bajo investigación.

No obstante, se han identificado distintos escenarios: seis fallecimientos por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos durante operativos y uno más derivado de un tiroteo.

Ante ello, el gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas para exigir información y esclarecimiento de los casos, de las cuales 12 ya recibieron respuesta.

Velasco informó que, hasta el momento, familiares de las víctimas han interpuesto dos demandas legales, mientras que otros expedientes continúan en integración o análisis jurídico.

El objetivo, subrayó, es garantizar justicia y evitar que estos hechos queden impunes.

Recursos para protección consular

En paralelo, el subsecretario dio a conocer avances del programa “México con M de Migrante”, a través del cual se han recaudado $115 millones de pesos para fortalecer la atención a connacionales.

Hasta ahora, se han ejercido más de $31 millones de pesos en distintas acciones de protección.

“Se han atendido 2 mil 334 personas y 128 casos de representación legal en materia migratoria y penal”, explicó.

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Apoyo legal, fianzas y visitas a detenidos

Como parte de estas acciones, se han destinado más de $646 mil dólares para representación legal, incluyendo el pago de fianzas en algunos casos.

Además, se han realizado mil 101 visitas adicionales a centros de detención, beneficiando a más de 13 mil 700 personas.

También se han llevado a cabo 752 jornadas informativas para orientar a migrantes sobre sus derechos, alcanzando a más de 21 mil personas.

El funcionario destacó que 20 consulados en Estados Unidos han sido reforzados con personal especializado, con 28 nuevas contrataciones enfocadas en protección consular.

Dichas acciones buscan mejorar la atención, prevenir abusos y brindar acompañamiento a los mexicanos en situaciones de riesgo.

Por otra parte, el Gobierno de México reiteró que continuará con las gestiones diplomáticas necesarias para esclarecer cada caso y exigir responsabilidades.

“Estos hechos son inaceptables y requieren una investigación a fondo”, enfatizó Velasco.


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