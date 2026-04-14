Recibe Parras más de 33 mil visitantes durante Semana Santa

El municipio de Parras de la Fuente registró una afluencia superior a los 33 mil visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, acompañado de una derrama económica que superó los 33 millones de pesos, informó el alcalde Fernando Orozco Lara.

De acuerdo con el edil, la ocupación hotelera alcanzó niveles cercanos al 97 por ciento, en una de las temporadas con mayor movimiento turístico para el municipio en los últimos años.

Señaló que el flujo de visitantes se concentró principalmente entre el 27 de marzo y el 12 de abril, con una marcada presencia de turismo familiar, lo que representó un cambio en el perfil de visitantes que llegan al Pueblo Mágico.

El alcalde destacó que, a diferencia de años anteriores, se logró mantener orden en la movilidad dentro del centro histórico, evitando congestionamientos viales, lo que permitió una mejor experiencia para turistas y habitantes.

Indicó que la actividad turística no solo se concentró en la cabecera municipal, sino que también se extendió a comunidades rurales, donde se ofrecen experiencias gastronómicas y recorridos, ampliando la oferta para los visitantes.

Asimismo, resaltó el crecimiento del turismo de aventura y religioso, este último con alta participación durante la temporada, lo que contribuyó al incremento en la derrama económica.

Finalmente, aseguró que estos resultados reflejan la consolidación de un modelo turístico enfocado en familias, en contraste con el perfil que predominaba años atrás, y que hoy busca posicionar a Parras como un destino seguro y ordenado en la región.

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