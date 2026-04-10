Stefano Gabbana dejó su cargo como presidente de Dolce & Gabbana

Stefano Gabbana dejó su cargo como presidente de la firma italiana Dolce & Gabbana, en un movimiento que forma parte de una reestructuración interna dentro de la casa de moda. Aunque abandona sus funciones ejecutivas, el diseñador continuará desempeñándose en el área creativa, donde ha sido una figura clave desde la fundación de la marca.

La salida de Gabbana de los cargos de supervisión entró en vigor el pasado 1 de enero. Posteriormente, Alfonso Dolce, hermano de Domenico Dolce, fue designado como nuevo presidente, de acuerdo con registros oficiales ante la cámara de comercio de Milán.

¿Por qué dejó la presidencia Stefano Gabbana?

La empresa describió el cambio como una “evolución natural” en su estructura organizativa y modelo de gobernanza. Este ajuste ocurre en un contexto en el que la firma analiza distintas alternativas financieras y estratégicas para fortalecer su posición en el mercado del lujo.

Reportes señalan que Gabbana, de 63 años, evalúa opciones respecto a su participación del 40% en la compañía, lo que podría implicar movimientos relevantes en la propiedad de la firma fundada hace más de cuatro décadas.

¿Qué ocurre con las finanzas de Dolce & Gabbana?

La casa de moda también estaría en proceso de refinanciación de su deuda, estimada en 450 millones de euros. Como parte de esta estrategia, entidades financieras aportarían hasta 150 millones de euros adicionales, además de considerar la venta de activos inmobiliarios y la renovación de licencias comerciales.

La compañía evitó emitir comentarios sobre estos planes y se limitó a señalar que mantiene conversaciones con instituciones bancarias.

Cambios corporativos

A pesar de los cambios corporativos, Gabbana continúa activo en los eventos de la firma. En febrero participó en el más reciente desfile, donde la artista Madonna ocupó un lugar destacado en primera fila. Tras la pasarela, los diseñadores la saludaron personalmente y la acompañaron tras bambalinas.

También han asistido figuras como Meryl Streep y Stanley Tucci, quienes estuvieron presentes en un desfile previo durante el rodaje de la secuela de “El diablo viste a la moda”.





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