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Eduardo Yáñez podría pisar la cárcel por incidente con reportera

La acusación principal es por robo agravado o calificado, un delito que en México puede implicar penas que van desde los 2 hasta los 20 años de cárcel.

  • 10
  • Abril
    2026

El actor mexicano Eduardo Yáñez enfrenta un proceso legal que podría derivar en una pena de hasta 20 años de prisión, luego de que se reactivara un caso en su contra por presunto robo calificado. El expediente, que se originó hace casi dos años, volvió a tomar relevancia tras una reciente audiencia en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, el caso está relacionado con un altercado ocurrido durante un evento público, en el que el actor habría tomado el teléfono celular de una reportera sin su consentimiento.

¿De qué se le acusa a Eduardo Yáñez?

La acusación principal es por robo agravado o calificado, un delito que en México puede implicar penas que van desde los 2 hasta los 20 años de cárcel, dependiendo de cómo se clasifique la conducta y las circunstancias del caso.

Según la denuncia, el incidente ocurrió durante una alfombra roja, cuando el actor se vio involucrado en una discusión con la periodista. En medio del altercado, Yáñez habría tomado el dispositivo móvil, lo que derivó en una acción legal en su contra.

Proceso legal y audiencia reciente

En días recientes, el actor acudió a una audiencia relacionada con el caso. Sin embargo, el proceso ha enfrentado retrasos debido a cuestiones legales, como el acceso a la carpeta de investigación por parte de su defensa.

Mientras tanto, los representantes legales de la parte acusadora han solicitado que el actor enfrente el proceso bajo prisión preventiva, lo que podría implicar su ingreso a un reclusorio en caso de que un juez lo determine.

¿Podría ir realmente a prisión?

El futuro legal del actor dependerá del desarrollo del juicio y de las pruebas presentadas por ambas partes. La acusación sostiene que existen evidencias, incluyendo videos y testimonios, que respaldarían el señalamiento de apoderamiento indebido del celular.

En caso de que las autoridades determinen su responsabilidad, Yáñez podría enfrentar una condena significativa. No obstante, el proceso aún continúa y no se ha emitido una sentencia definitiva.


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