Escena

Meryl Streep revive a Miranda Priestly en la Semana de la Moda

La actriz sorprendió al público al llegar al teatro con las inconfundibles gafas de sol de Priestly y una gabardina de vinilo de Dolce & Gabbana

  • 28
  • Septiembre
    2025

Meryl Streep volvió a conquistar al mundo del espectáculo al reaparecer como uno de sus personajes más emblemáticos: Miranda Priestly, de la película El diablo viste a la moda, durante la Semana de la Moda de Milán.

La actriz sorprendió al público al llegar al teatro con las inconfundibles gafas de sol de Priestly y una gabardina de vinilo de Dolce & Gabbana, acompañada de seguridad y del actor Stanley Tucci, su inseparable director artístico en la cinta.

Durante el desfile, ambientado con música de Patty Pravo, Streep y Tucci interpretaron a sus personajes, observando con atención la pasarela.

Según confirmó la oficina de prensa de Dolce & Gabbana, la escena fue grabada para formar parte de la secuela de la película, actualmente en rodaje en Milán.

La colección Primavera-Verano 2026 de la firma presentó desde pijamas masculinos con detalles de pedrería hasta lencería de encaje negro, además de chaquetas de cuero, brocados y estampados animales.

Los accesorios destacaron por zapatos que iban desde tacones de aguja hasta pantuflas peludas, y bolsos suaves que evocaban comodidad y lujo.

En un instante cargado de simbolismo, la vida imitó al arte: Anna Wintour, editora de Vogue e inspiración real del personaje de Priestly, estuvo sentada frente a Streep en la pasarela, haciendo del evento un momento inolvidable para la historia de la moda y el cine.

