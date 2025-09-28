Meryl Streep revive a Miranda Priestly en la Semana de la Moda

Meryl Streep volvió a conquistar al mundo del espectáculo al reaparecer como uno de sus personajes más emblemáticos: Miranda Priestly, de la película El diablo viste a la moda, durante la Semana de la Moda de Milán.

La actriz sorprendió al público al llegar al teatro con las inconfundibles gafas de sol de Priestly y una gabardina de vinilo de Dolce & Gabbana, acompañada de seguridad y del actor Stanley Tucci, su inseparable director artístico en la cinta.

Durante el desfile, ambientado con música de Patty Pravo, Streep y Tucci interpretaron a sus personajes, observando con atención la pasarela.

Meryl Streep como Miranda Priestly en el desfile de Dolce & Gabbana con Anna Wintour en frente es CINE pic.twitter.com/db6WZBnf8u — Lessie 🪐 (@YouAreMyBezoar) September 27, 2025

Según confirmó la oficina de prensa de Dolce & Gabbana, la escena fue grabada para formar parte de la secuela de la película, actualmente en rodaje en Milán.

La colección Primavera-Verano 2026 de la firma presentó desde pijamas masculinos con detalles de pedrería hasta lencería de encaje negro, además de chaquetas de cuero, brocados y estampados animales.

Los accesorios destacaron por zapatos que iban desde tacones de aguja hasta pantuflas peludas, y bolsos suaves que evocaban comodidad y lujo.

En un instante cargado de simbolismo, la vida imitó al arte: Anna Wintour, editora de Vogue e inspiración real del personaje de Priestly, estuvo sentada frente a Streep en la pasarela, haciendo del evento un momento inolvidable para la historia de la moda y el cine.





