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Karol G hará historia como headliner en Coachella 2026

La cantante colombiana será la primera latina en encabezar el festival, consolidando su impacto global en la industria musical

  • 10
  • Abril
    2026

La cantante colombiana Karol G se prepara para ofrecer un concierto histórico en el Festival de Coachella, que arrancará este fin de semana, en Indio, California, Estados Unidos.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, marcará un hito el domingo al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, tras haber participado previamente en la edición del 2022.

La artista de Medellín ha bautizado su participación como “Karolchella” y en redes sociales sus seguidores esperan que su actuación esté acompañada de un adelanto de su esperada gira Tropicoquet’, inspirada en su más reciente álbum.

El encuentro, uno de los más importantes de la industria musical, se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, repitiendo las actuaciones de los mismos artistas.

El festival contará también con el regreso de Justin Bieber a los escenarios, una experiencia inmersiva de arte creada por Radiohead y otras destacadas propuestas musicales.

Sabrina Carpenter, quien hace dos años presentó Espresso en Coachella, la canción que catapultó su carrera, regresará al escenario principal los viernes 10 y 17 de abril esta vez como cabeza de cartel en lo que en una entrevista con la revista Perfect ha adelantado que será: el espectáculo más ambicioso que he hecho nunca.


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