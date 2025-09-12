Cerrar X
armani_testamento_87497d9931
Escena

Sacude testamento de Armani el mundo de la moda

El diseñador Giorgio Armani dejó en su testamento que su empresa sea vendida parcialmente a un gigante del lujo o, en su defecto, cotice en Bolsa

  • 12
  • Septiembre
    2025

El fallecimiento de Giorgio Armani, el pasado 4 de septiembre a los 91 años, dio paso a una inesperada revelación: su testamento establece que la casa de moda que fundó en 1975 deberá ser vendida de forma gradual o salir a Bolsa en los próximos años.

De acuerdo con el documento, un año después de la apertura del testamento, realizada este martes, se deberá ceder un 15% del capital de Giorgio Armani S.p.A. a un gran conglomerado del lujo, en un plazo máximo de 18 meses.

El testamento ofrece prioridad a LVMH, L’Oréal o EssilorLuxottica como potenciales compradores. Posteriormente, en un plazo de 3 a 5 años, el mismo comprador podría adquirir entre un 30% y un 54.9% adicional.

Cabe señalar que si no prospera la venta, el testamento contempla la salida a Bolsa de la firma en un máximo de ocho años, aunque la Fundación Giorgio Armani mantendría al menos un 30.1% de control accionario.

El papel de la Fundación Armani

La Fundación Giorgio Armani hereda el 100% de las acciones: un 9.9% en plena propiedad (con el 30% de los votos) y la nuda propiedad sobre el 90% restante, cuyos derechos de voto se reparten entre Pantaleo Dell’Orco, compañero y mano derecha del diseñador, y dos sobrinos.

EssilorLuxottica, mencionada como una de las compañías favoritas, aseguró que analizará la propuesta y expresó su orgullo por la confianza depositada por Armani.

Un patrimonio de 12,000 millones de euros

Sin herederos directos, Armani dispuso libremente de un patrimonio que incluye obras de arte, propiedades en Europa y el Caribe, y el 99.9% de su firma de moda, además de participaciones en el club de baloncesto Olimpia Milano y en EssilorLuxottica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_12_T134340_737_e9e0f34e03
Muere bebé en Santiago; sus padres se encuentran detenidos
Whats_App_Image_2025_09_12_at_12_17_47_AM_1c949f7543
Escándalo de huachicol fiscal salpica a Vector Casa de Bolsa
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_09_13_T135906_269_58d8e9e7ad
Yuya brilla y protagoniza nuevo video musical de Siddhartha
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T134743_727_10306fbb21
Conmemoran 178 Aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T133546_255_a763ff7b11
SRE condena muerte de mexicano a manos de ICE en Chicago
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
Anuncia Samuel subsidio extra para tener casas en $665,000 pesos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad
×