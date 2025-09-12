Sacude testamento de Armani el mundo de la moda

El fallecimiento de Giorgio Armani, el pasado 4 de septiembre a los 91 años, dio paso a una inesperada revelación: su testamento establece que la casa de moda que fundó en 1975 deberá ser vendida de forma gradual o salir a Bolsa en los próximos años.

De acuerdo con el documento, un año después de la apertura del testamento, realizada este martes, se deberá ceder un 15% del capital de Giorgio Armani S.p.A. a un gran conglomerado del lujo, en un plazo máximo de 18 meses.

El testamento ofrece prioridad a LVMH, L’Oréal o EssilorLuxottica como potenciales compradores. Posteriormente, en un plazo de 3 a 5 años, el mismo comprador podría adquirir entre un 30% y un 54.9% adicional.

Cabe señalar que si no prospera la venta, el testamento contempla la salida a Bolsa de la firma en un máximo de ocho años, aunque la Fundación Giorgio Armani mantendría al menos un 30.1% de control accionario.

El papel de la Fundación Armani

La Fundación Giorgio Armani hereda el 100% de las acciones: un 9.9% en plena propiedad (con el 30% de los votos) y la nuda propiedad sobre el 90% restante, cuyos derechos de voto se reparten entre Pantaleo Dell’Orco, compañero y mano derecha del diseñador, y dos sobrinos.

EssilorLuxottica, mencionada como una de las compañías favoritas, aseguró que analizará la propuesta y expresó su orgullo por la confianza depositada por Armani.

Un patrimonio de 12,000 millones de euros

Sin herederos directos, Armani dispuso libremente de un patrimonio que incluye obras de arte, propiedades en Europa y el Caribe, y el 99.9% de su firma de moda, además de participaciones en el club de baloncesto Olimpia Milano y en EssilorLuxottica.

