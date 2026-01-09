Podcast
Escena

Madonna provoca con sensual campaña junto a Alberto Guerra

La Reina del Pop reapareció en redes con un sugerente comercial de la fragancia The One de Dolce & Gabbana que desató impacto internacional

  • 09
  • Enero
    2026

Si alguien sabe cómo dar de qué hablar, sin duda alguna, esa es Madonna; prueba de ello es que apenas reapareció en las redes sociales y provocó un impacto de talla internacional.

El video pertenece a la campaña de la icónica fragancia The One de Dolce & Gabbana, y durante él se ve a la Reina del Pop y al actor mexicano Alberto Guerra derrochando sensualidad.

El comercial, que rápidamente se difundió en diversas plataformas, muestra a la cantante Madonna y al actor recostados en una cama, inmersos en una atmósfera candente, que sube de tono, con la aparición de un tercer hombre que refuerza la narrativa provocadora.

A pesar de que el anuncio da pie a la imaginación, es parte de una campaña elegante, poderosa y de buen gusto, en la que no se muestra más de la cuenta y deja que el espectador saque sus conclusiones.

Miradas que dicen más que mil palabras, una estética que se siente íntima y provocadora, y un mensaje claro: el deseo no tiene edad, tiene actitud.

Hay campañas que son divertidas y dinámicas, y otras que se sienten como una invitación a pecar… pero con muchísimo estilo. Esta entra directo en la segunda categoría.

Desde el primer segundo, el tono es claro: romanticismo, sensualidad y seducción, pero no desde lo obvio ni lo explícito, sino desde el juego mental.


