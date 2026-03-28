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Escena

Super Mario conquista el cine con una aventura intergaláctica

La nueva película del icónico personaje llega con más acción, nuevos mundos y personajes, en el marco de su 40 aniversario

  • 28
  • Marzo
    2026

El universo de Super Mario regresa a la gran pantalla con una propuesta más ambiciosa que nunca.

La ciudad de Kioto fue escenario este sábado del preestreno mundial de Super Mario Galaxy: la película, una producción de Nintendo e Illumination que promete ser “más grande, más rápida y con más acción”.

Alfombra roja llena de estrellas

El histórico Teatro Minamiza se vistió de gala para recibir a figuras clave del proyecto. Entre ellas destacó Chris Pratt, quien da voz al famoso fontanero y calificó la cinta como “una experiencia cinematográfica extraordinaria”.

También estuvieron presentes Charlie Day, voz de Luigi, y Shigeru Miyamoto, creador de la saga y productor del filme, quien supervisó de cerca esta nueva entrega.

La película llega con la difícil tarea de igualar el éxito de su predecesora de 2023, que recaudó más de 1,300 millones de dólares y se posicionó como la segunda más taquillera de ese año, solo por detrás de Barbie.

En esta ocasión, la historia se desarrolla entre galaxias, inspirada en el videojuego Super Mario Galaxy, ampliando el universo narrativo con escenarios más espectaculares y dinámicos.

Personajes con mayor profundidad

Uno de los ejes narrativos será la evolución de Luigi, quien enfrentará sus miedos impulsado por el amor hacia su hermano.

“Hace cosas increíbles que por sí mismo no haría”, explicó Day sobre su personaje.

Por su parte, la Princesa Peach, interpretada por Anya Taylor-Joy, se aleja del rol tradicional para emprender un viaje en busca de sus orígenes, dando un giro a los clichés clásicos.

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El carismático Bowser, con la voz de Jack Black, regresa con un toque de misterio y humor. “Ni siquiera él se entiende a sí mismo”, bromeó el actor.

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La gran novedad será la incorporación de Bowser Jr., interpretado por Benny Safdie, cuya relación con su padre promete ser clave en la trama.

A ellos se suman personajes queridos por los fans como Rosalina y Yoshi, este último con la voz de Donald Glover, quien describió su participación como “un sueño hecho realidad”.

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