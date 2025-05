Sydney Sweeney lanzará jabón hecho con su agua de baño

Lo que comenzó como una broma publicitaria se convirtió en una colaboración real. Sydney Sweeney, actriz conocida por su papel en Euphoria, anunció este jueves 29 de mayo el lanzamiento de un jabón en barra elaborado con su agua de baño real, en colaboración con la marca de productos naturales Dr. Squatch.

El producto, bautizado como Sydney’s Bathwater Bliss, surgió como respuesta a la inesperada demanda de sus seguidores luego de que la actriz apareciera en un comercial de la marca, tomando un baño entre burbujas.

“Seguían preguntando sobre mi agua de baño después del anuncio... así que la guardamos”, escribió Sweeney en su cuenta de Instagram.

La barra, descrita como un jabón exfoliante de textura media, contiene ingredientes como arena, extracto de corteza de pino y una pequeña cantidad de agua de baño de la actriz. Su fragancia está inspirada en un bosque con notas de pino, abeto Douglas y musgo terroso, pensada para transportar a los usuarios “al bosque, así como a la bañera real de Sydney”.

El lanzamiento oficial será el 6 de junio de 2025, y solo se producirán 5,000 unidades, disponibles exclusivamente en el sitio web de Dr. Squatch. Además, 100 personas podrán ganarlo anticipadamente mediante un sorteo previo al lanzamiento.

“Extraño de la mejor manera”: Sweeney sobre el producto

La actriz de 27 años expresó su entusiasmo por la colaboración y dijo sentirse feliz de haber creado algo “inusual, inolvidable y que realmente huele increíble”.

Afirmó también que espera que el producto contribuya a crear conciencia sobre el uso de artículos de cuidado personal más naturales, especialmente entre los hombres.

“Espero que esto ayude a los chicos a despertar a las realidades de los productos convencionales y los empuje hacia lo natural”, señaló.

El anuncio generó una ola de comentarios divididos. Mientras algunos lo consideraron un golpe de marketing brillante, otros lo tacharon de excesivo.

No faltaron quienes compararon la iniciativa con la famosa vela de Gwyneth Paltrow, lanzada bajo su marca Goop con el nombre “This Smells Like My Vagina”.

Durante la Mindvalley Manifesting Summit 2025 en Los Ángeles, la propia Paltrow defendió su producto, explicando que surgió como una broma pero terminó convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento femenino.

“Somos hermosas, somos increíbles, y que se jodan todos”, expresó la ganadora del Óscar, justificando el lanzamiento como una forma de desafiar los tabúes sobre la sexualidad femenina.

La vela, actualmente descontinuada, alcanzó precios de reventa de hasta 400 dólares tras agotarse en el sitio oficial de Goop.

