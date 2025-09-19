Taylor Swift estrena 'The Life of a Showgirl' con evento en cines
Taylor Swift regresa a los cines con 'The Official Release Party of a Showgirl', un evento de 89 minutos para presentar su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'
Taylor Swift volverá a las salas de cine este octubre con "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", una proyección especial de 89 minutos para celebrar la llegada de su próximo álbum "The Life of a Showgirl".
La cantante invitó a sus fans a través de Instagram: “Por la presente, te invito a una deslumbrante velada: del 3 al 5 de octubre solo en cines”.
El evento incluirá el estreno mundial del video musical de "The Fate of Ophelia", con imágenes inéditas del rodaje y comentarios exclusivos sobre la inspiración detrás de las nuevas canciones.
Será la antesala de su duodécimo disco, inspirado en "The Eras Tour".
And, baby, that’s show business for you. New album The Life of a Showgirl. Out October 3 ❤️🔥https://t.co/rIaG2Ezo7Z— Taylor Swift (@taylorswift13) August 13, 2025
Album Producers: Max Martin, Shellback and Taylor Swift
📸: Mert Alas & Marcus Piggott pic.twitter.com/QRzLbLpnUS
El nuevo proyecto musical
"The Life of a Showgirl" se lanzará el 3 de octubre con un total de 12 canciones, entre ellas una colaboración con Sabrina Carpenter.
Swift compartirá créditos de producción con Max Martin y Shellback, productores clave en algunos de sus mayores éxitos como Shake It Off y Blank Space.
Cabe señalar que este nuevo material llega apenas un año después del lanzamiento de "The Tortured Poets Department", un álbum de más de 30 canciones que incluyó colaboraciones con "Post Malone y Florence + The Machine".
Un capítulo personal
Por otra parte, la estrella del pop atraviesa también un momento personal especial: recientemente anunció su compromiso con el jugador de futbol americano Travis Kelce.
La cantante publicó en Instagram: “Tu profesora de inglés y tu profesor de Educación Física se van a casar”, acompañando el mensaje con fotos de la pareja y el anillo.
Swift y Kelce mantienen una relación desde 2023, tras conocerse en uno de sus conciertos.
