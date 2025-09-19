Cerrar X
taylor_octubre_47acefdaa7
Escena

Taylor Swift estrena 'The Life of a Showgirl' con evento en cines

Taylor Swift regresa a los cines con 'The Official Release Party of a Showgirl', un evento de 89 minutos para presentar su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'

  • 19
  • Septiembre
    2025

Taylor Swift volverá a las salas de cine este octubre con "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", una proyección especial de 89 minutos para celebrar la llegada de su próximo álbum "The Life of a Showgirl".

La cantante invitó a sus fans a través de Instagram: “Por la presente, te invito a una deslumbrante velada: del 3 al 5 de octubre solo en cines”.

El evento incluirá el estreno mundial del video musical de "The Fate of Ophelia", con imágenes inéditas del rodaje y comentarios exclusivos sobre la inspiración detrás de las nuevas canciones. 

Será la antesala de su duodécimo disco, inspirado en "The Eras Tour".

El nuevo proyecto musical

"The Life of a Showgirl" se lanzará el 3 de octubre con un total de 12 canciones, entre ellas una colaboración con Sabrina Carpenter.

Swift compartirá créditos de producción con Max Martin y Shellback, productores clave en algunos de sus mayores éxitos como Shake It Off y Blank Space.

Cabe señalar que este nuevo material llega apenas un año después del lanzamiento de "The Tortured Poets Department", un álbum de más de 30 canciones que incluyó colaboraciones con "Post Malone y Florence + The Machine".

Un capítulo personal

Por otra parte, la estrella del pop atraviesa también un momento personal especial: recientemente anunció su compromiso con el jugador de futbol americano Travis Kelce. 

La cantante publicó en Instagram: “Tu profesora de inglés y tu profesor de Educación Física se van a casar”, acompañando el mensaje con fotos de la pareja y el anillo.

Swift y Kelce mantienen una relación desde 2023, tras conocerse en uno de sus conciertos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T110552_383_11aacca60b
Tim Burton y Monica Bellucci anuncian separación
EH_DOS_FOTOS_34_63a75bb7cd
¡Son regios y no lo sabías! Descubre de quién se trata
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T164250_800_551d934711
O'Brien afirma que suspensión de Kimmel debería preocupar a todos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5_ee29f77dd3
Tercer camión cae en socavón de CDMX en menos de un mes
EH_FOTO_VERTICAL_a04dc1922e
Tigres empata 1-1 con Pumas, tercer igualada de forma consecutiva
EH_UNA_FOTO_4_854e2961df
California prohíbe a agentes de Inmigración ocultar su identidad
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
89d3d2f4_df2c_467b_8198_a7bfb6372368_ee2c8d78e7
Conmemoran 429 años de la Fundación de Monterrey
publicidad
×