Cerrar X
EH_UNA_FOTO_8_3be89683e9
Escena

Taylor Swift revela portada de 'The Life of a Showgirl'

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores este miércoles al revelar la portada oficial de su próximo álbum, The Life of a Showgirl

  • 13
  • Agosto
    2025

La espera terminó. Taylor Swift presentó este miércoles la portada oficial de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 3 de octubre de 2025.

La imagen muestra a la cantante sumergida bajo el agua, vistiendo un brillante bodysuit cubierto de lentejuelas en tonos verde menta y naranja, colores que ya había insinuado en teasers previos.

El título del álbum aparece en tipografía metálica color cobre, reforzando la estética cabaretesca y teatral que marcará esta nueva etapa.

La revelación se produjo durante su participación en el pódcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, donde la artista mostró por primera vez el arte completo.

La producción del disco estará a cargo de Swift junto a los reconocidos Max Martin y Shellback, e incluirá 12 canciones, entre ellas una colaboración con Sabrina Carpenter en el tema principal.

Captura de pantalla 2025-08-13 170939.png

En las últimas semanas, los colores naranja y menta se han convertido en símbolos de esta nueva era musical, incluso iluminando lugares emblemáticos como la Union Station de Kansas City.

Los seguidores de la artista han seguido de cerca cada pista, desde maletas personalizadas hasta cuentas regresivas en su sitio web, confirmando que The Life of a Showgirl promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

thumbnail_IMG_0281_7d50d44512
Maluma conquista a los regios con su '+Pretty +Dirty Tour'
assets_tvnotas_com_ee8d81d64e
Mane sorprende a Ligia Uriarte con propuesta de matrimonio
Captura_de_pantalla_2025_08_13_a_la_s_21_50_19_72c80b5be3
Nodal habla sobre su relación con Cazzu y Ángela Aguilar
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_gasolinera_9d31cf4a67
Descartan desabasto de gasolina en Nuevo León
nacional_extradicion_ee712bb536
México ha entregado a EUA un total de 55 narcotraficantes
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×