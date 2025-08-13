Taylor Swift revela portada de 'The Life of a Showgirl'

La espera terminó. Taylor Swift presentó este miércoles la portada oficial de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 3 de octubre de 2025.

La imagen muestra a la cantante sumergida bajo el agua, vistiendo un brillante bodysuit cubierto de lentejuelas en tonos verde menta y naranja, colores que ya había insinuado en teasers previos.

El título del álbum aparece en tipografía metálica color cobre, reforzando la estética cabaretesca y teatral que marcará esta nueva etapa.

La revelación se produjo durante su participación en el pódcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, donde la artista mostró por primera vez el arte completo.

La producción del disco estará a cargo de Swift junto a los reconocidos Max Martin y Shellback, e incluirá 12 canciones, entre ellas una colaboración con Sabrina Carpenter en el tema principal.

En las últimas semanas, los colores naranja y menta se han convertido en símbolos de esta nueva era musical, incluso iluminando lugares emblemáticos como la Union Station de Kansas City.

Los seguidores de la artista han seguido de cerca cada pista, desde maletas personalizadas hasta cuentas regresivas en su sitio web, confirmando que The Life of a Showgirl promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año.

