Arrasa BTS con su álbum regreso y lidera la revista Billboard

BTS está de vuelta y vaya manera de hacerlo.

Pues el álbum con el cual hizo su regreso la ya icónica boyband de K-pop, "Airbang", hizo su debut en la cima de la lista Billboard, logrando el mejor desempeño de un grupo en más de una década, posicionándose a su vez como el mayor éxito comercial desde el récord impuesto por Taylor Swift.

Para muestra, este nuevo disco entró en la lista con un total de 641,000 unidades equivalentes, de las cuales solo 532,000 son ventas físicas, según datos de la revista.

En este sentido, el tema principal del álbum, "Swim", alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100 y se convirtió en el séptimo número uno del grupo y el primero desde 2021.

Estas cifras otorgan al grupo la mejor semana de ventas para un álbum de un grupo en más de una década.

Y por si no fuera suficiente, el desempeño de "Arirang" supone el debut más fuerte en cuanto a términos de unidades desde que el disco "The Life of a Showgirl" de Taylor Swift alcanzara los cuatro millones de unidades.

"Arirang" es el regreso de BTS a los estudios después de más de tres años de pausa debido al servicio militar de Corea del Sur.

De acuerdo con Hanteo Chart, el sistema de seguimiento en tiempo real más importante de Corea del Sur para las ventas físicas de álbumes K-pop, este nuevo álbum vendió más de cuatro millones de copias y el videoclip de "Swim" ya supera los 80 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento el pasado 20 de marzo.

Por último, y para muestra de que BTS es sin duda un fenómeno global, es que su esperado regreso a los escenarios reunió además a más de 18 millones de espectadores globales en Netflix, según datos de la plataforma de contenidos en línea.

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