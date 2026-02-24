Podcast
escena_tom_hanks_lincoln_in_the_bardo_8c58ea230f
Tom Hanks será Abraham Lincoln en 'Lincoln in the Bardo'

El actor protagonizará y producirá la adaptación de la novela de George Saunders, en su primera vez interpretando al expresidente de EUA

  • 24
  • Febrero
    2026

Tom Hanks interpretará al expresidente estadounidense Abraham Lincoln en la adaptación cinematográfica del libro "Lincoln in the Bardo".

La película estará basada en la novela homónima de George Saunders y, además de actuar, el protagonista de Forrest Gump será el productor de la cinta junto a su sello Playtone.

Esta es la primera vez que Hanks, quien en la vida real es descendiente de Lincoln, interpretará al decimosexto presidente de Estados Unidos.

Saunders adaptará su novela de 2017 junto al director Duke Johnson ('Anomalisa'), quien dirigirá y producirá el proyecto.

"Lincoln in the Bardo", cuya producción corre a cargo de Starburns Industries y se llevará a cabo en Londres, se centra en la relación de Lincoln con su hijo de 11 años, recientemente fallecido.

La película combinará animación stop motion con acción real para explorar "temas de amor, empatía y capacidad humana ante un dolor inimaginable a través de un conjunto de personajes, vivos y muertos, históricos e inventados.

Tom Hanks ha interpretado a héroes espaciales, náufragos y leyendas de la televisión, pero este proyecto es tal vez el más personal y ambicioso de su carrera.

Y es que el actor comparte ancestros con la familia materna del presidente, lo que añade una capa de mística a su interpretación.

Aunque Hanks ya había narrado el docudrama Killing Lincoln en 2013, esta será la primera vez que se ponga en la piel del mandatario frente a la cámara.


