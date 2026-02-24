Podcast
Escena

Aimee Lou Wood dará vida a Jane Eyre en nueva serie televisiva

La actriz Aimee Lou Wood, conocida por su papel de Aimee Gibbs en Sex Education y su participación en The White Lotus, dará vida a la icónica heroína Jane Eyre

  • 24
  • Febrero
    2026

La actriz Aimee Lou Wood, conocida por su papel de Aimee Gibbs en Sex Education y su participación en The White Lotus, dará vida a la icónica heroína Jane Eyre en una nueva adaptación televisiva de la novela de Charlotte Brontë, informó Deadline este 24 de febrero de 2026.

La producción estará a cargo de Working Title, la renombrada compañía británica responsable de éxitos como Pride & Prejudice y Les Misérables. El guion será escrito por Miriam Battye, ganadora del WGA por su trabajo en Succession.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre número de episodios, plataforma de estreno ni el resto del elenco, incluyendo quién interpretará a Mr. Rochester, el anuncio ya generó gran expectación en redes sociales y medios especializados, al combinar la juventud y talento de Wood con un clásico literario.

Aimee Lou Wood, nominada al Emmy, ha declarado que personajes como Jane Eyre la inspiraron durante su juventud, haciendo este proyecto aún más personal e interesante para ella.

En paralelo, Wood continúa con su carrera en cine y televisión, incluyendo la película Anxious People junto a Angelina Jolie y su participación como Pattie Boyd en el proyecto de Sam Mendes sobre los Beatles.

Sobre Jane Eyre

Publicada en 1847 bajo el seudónimo Currer Bell, Jane Eyre es una obra fundamental de la literatura inglesa, una novela de aprendizaje (bildungsroman) que combina romance gótico, crítica social y temas feministas.

La historia sigue a Jane Eyre, una huérfana inteligente y decidida, en su camino hacia la independencia y el amor.

Los personajes principales incluyen:

Jane Eyre: Protagonista resiliente y con principios, que busca afecto sin sacrificar su integridad.

Edward Rochester: Amo de Thornfield, apasionado pero con secretos que amenazan su relación.

Bertha Mason: Misteriosa figura del pasado de Rochester.

St. John Rivers: Clérigo frío que representa una alternativa a Rochester.

Los temas centrales giran en torno al amor vs. autonomía, clase social, roles de género, moralidad, religión e independencia personal. Jane desafía las expectativas de su época con su famosa declaración: "No soy un pájaro, y ninguna red me atrapa: soy un ser humano libre con voluntad independiente".

Contexto y otras adaptaciones

La novela ha tenido numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas, siendo las más recientes:

  • Ruth Wilson en 2006 (TV)
  • Mia Wasikowska en 2011 (cine)
  • Charlotte Gainsbourg en 1996 (cine, Zeffirelli)

La nueva versión de Wood llega en un momento de auge para la actriz y coincidirá con el 80.º aniversario de la primera publicación de la novela en 2027, lo que promete un renovado interés en este clásico.

Cumbres Borrascosas 2026

En paralelo, la novela de Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, también recibe una nueva adaptación cinematográfica dirigida por Emerald Fennell, con Margot Robbie como Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, destacando el auge de las adaptaciones de clásicos góticos en cine y televisión en 2026.

Esta combinación de clásicos literarios y talentos contemporáneos marca un año prometedor para los fanáticos de las historias góticas, románticas y de empoderamiento femenino.


