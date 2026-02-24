Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Fo2_Ovv_ak_AI_H_Yo_1fdbaea51e
Escena

El tráiler de 'Backrooms' promete una experiencia inquietante

El mundo del cine de terror y ciencia ficción está en alerta tras el lanzamiento del nuevo tráiler de Backrooms, la película de A24 dirigida por Kane Parsons

  • 24
  • Febrero
    2026

El mundo del cine de terror y ciencia ficción está en alerta tras el lanzamiento del nuevo tráiler de Backrooms, la esperada película de A24 dirigida por Kane Parsons.

La cinta, adaptación al cine del famoso creepypasta y serie viral de YouTube creada por el propio Parsons, también conocido como Kane Pixels, explora los inquietantes y aparentemente infinitos espacios liminales denominados “The Backrooms”.

El teaser oficial, estrenado el 24 de febrero de 2026, sumerge al espectador en atmósferas perturbadoras: habitaciones interminables, pasillos amarillos húmedos y esa constante sensación de “no deberías estar aquí”.

El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia. La trama sigue a una psicóloga que debe enfrentarse a una dimensión aterradora y desconocida tras la desaparición de uno de sus pacientes.

Producida por James Wan a través de Atomic Monster y A24, la película marca el debut en largometraje de Parsons, quien comenzó el proyecto siendo adolescente y ahora, con solo 20 años, dirige para uno de los estudios más prestigiosos del cine independiente y de género.

El tráiler destaca por su enfoque en el horror psicológico, los espacios liminales y la ciencia ficción, incorporando elementos de found footage que recuerdan la serie original de YouTube.

Fo2OvvzaMAAqHm8.jfif

Muchos fans consideran que captura perfectamente la ansiedad de los “no-clip” y los niveles infinitos característicos del universo de Backrooms.

¿Qué son los Backrooms?

Los Levels o niveles de The Backrooms constituyen la estructura principal de este universo liminal.

Aunque no existe una lista única oficial, al ser un proyecto colaborativo masivo, hay consenso sobre los niveles más icónicos:

Level 0 – “The Lobby”: Habitaciones infinitas con moqueta amarilla, paredes descoloridas y luces fluorescentes parpadeantes. Dificultad: Class 1.

Level 1 – “Habitable Zone”: Aparcamientos y pasillos industriales con entidades como Smilers o Hounds. Dificultad: Class 2.

Level 2 – “Pipe Dreams”: Túneles de mantenimiento, tuberías calientes y vapor. Dificultad: Class 3–4.

Level 3 – “Electrical Station”: Riesgo de electrocución y entidades agresivas. Dificultad: Class 3.

Level 4 – “Abandoned Office”: Oficinas vacías y deprimente atmósfera. Dificultad: Class 1–2.

HB7aYV5W4AEZnPu.jfif

Level 5 – “Terror Hotel”: Hotel vacío y lujoso con trampas psicológicas. Dificultad: Class 4.

Level 6 – “Lights Out”: Oscuridad total, muy aterrador. Dificultad: Class 5.

Level 37 – “The Poolrooms”: Piscinas infinitas, considerado un oasis. Dificultad: Class 1.

Level 52 – “School Halls”: Pasillos escolares abandonados, muy liminal. Dificultad: variable.

Level 94 – “Motion” / Level Fun: Fiesta infantil con trampas, mortal. Dificultad: Class 5.

Level 188 – “The Windows”: Aparece en la serie de Kane Pixels.

Otros niveles negativos y anómalos completan este universo, incluyendo Level ! y The End.

Fo2OvvoaIAAHsOC.jfif

En la película, Parsons se centra principalmente en Level 0, Level 1 y Level 188, ofreciendo una experiencia más minimalista y aterradora que las wikis colaborativas, manteniendo la esencia liminal y psicológica de la serie original.

Del viral a la gran pantalla

Backrooms nace de la serie viral de Kane Parsons, que acumuló casi 100 millones de visualizaciones en YouTube.

La producción de A24 se inspiró en una fotografía viral que mostraba una habitación vacía y perturbadora, y la serie de metraje encontrado de Parsons capturó la atención de miles de usuarios.

Tras tres años de desarrollo y algunas demoras por huelgas de la WGA y SAG-AFTRA, la película finalmente comienza su promoción con este tráiler que ya se comparte masivamente.

HB7aYV4WQAAihfI.jfif

“¡Simplemente sigue y sigue y sigue! Todas estas habitaciones…” comentan fans del teaser.

La historia cinematográfica sigue a una terapeuta que debe ingresar a lo desconocido tras la desaparición de su paciente en un espacio más allá de la realidad. Con guion de Will Soodik y colaboración de Roberto Patino, la producción está a cargo de Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen, James Wan, Michael Clear, Roberto Patino y Chris Ferguson.

El estreno de Backrooms está programado para el 29 de mayo de 2026, en cines de todo el país, y promete ser uno de los highlights del terror y la ciencia ficción de este año, con el talento de un director joven que ya ha marcado su nombre en el género.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

MERCY_Cartelera_Digital_GDL_1290x720_V1_1_7f191385c7
Chris Pratt enfrenta a una IA juez en 'Sin piedad'
EH_DOS_FOTOS_2026_01_05_T095243_277_f6bc7850bf
Chalamet gana en los Critics Choice y dedica premio a Kylie
AP_25355678519519_2_2df8972659
'Avatar' impulsa la taquilla rumbo al cierre de 2025
publicidad

Últimas Noticias

voto_31c291e349
Reforma electoral arrincona a partidos minorías en el Congreso
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Osa_mina_ce32026500
Osa Mina presenta mejoría a cinco meses de su traslado
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×