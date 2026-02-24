Podcast
EH_UNA_FOTO_2026_02_24_T104345_481_da0e665652
Escena

Lanzan primer teaser de serie ‘Orgullo y Prejuicio’

El teaser, de unos 40 segundos, combina escenas románticas y de tensión, incluyendo a Elizabeth en el tejado de su hogar familiar y a Darcy montando a caballo

  • 24
  • Febrero
    2026

Este martes se lanzó el primer adelanto oficial de su nueva adaptación de ‘Orgullo y Prejuicio’, la icónica novela de Jane Austen, con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como Mr. Darcy.

El teaser, de unos 40 segundos, combina escenas románticas y de tensión, incluyendo a Elizabeth en el tejado de su hogar familiar y a Darcy montando a caballo o apareciendo en sombras, capturando el característico anhelo emocional de la obra.

La miniserie limitada contará con seis episodios, bajo la dirección de Euros Lyn y guion de Dolly Alderton, conocida por Everything I Know About Love.

HB7tabUXoAApiwf.jfif

La producción promete un acercamiento fiel y clásico a la novela, explorando con profundidad tanto la relación central como las subtramas de los personajes secundarios.

El reparto incluye a:

  • Olivia Colman como Mrs. Bennet
  • Rufus Sewell como Mr. Bennet
  • Freya Mavor como Jane Bennet
  • Rhea Norwood como Lydia Bennet
  • Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh
  • Jamie Demetriou como Mr. Collins
  • Louis Partridge como Mr. Wickham
  • Daryl McCormack como Bingley

Dolly Alderton expresó su entusiasmo por reintroducir los personajes a nuevas generaciones y resaltar el humor, la crítica social y la inteligencia de Austen. Euros Lyn, director de Heartstopper, busca mantener la fidelidad al espíritu original mientras conecta con el público contemporáneo.

HB7tabQXUAE-Gyp.jfif

El teaser fue proyectado inicialmente en cines del Reino Unido junto a funciones de ‘Cumbres Borrascosas’, y rápidamente generó expectativa entre los fanáticos de los dramas de época.

La miniserie se estrenará en Netflix en otoño de 2026, y se perfila como una adaptación más literaria y detallada que la película de 2005, que destacó por su romance visual y escenas icónicas.

¿De qué va este clásico de la literatura?

La historia gira en torno a la familia Bennet, compuesta por el señor y la señora Bennet y sus cinco hijas: Jane (la dulce y hermosa mayor), Elizabeth (Lizzy, la inteligente, ingeniosa y protagonista), Mary, Kitty y Lydia.

En la Inglaterra rural de principios del siglo XIX, la señora Bennet está obsesionada con casar a sus hijas con hombres ricos, ya que la herencia familiar irá a un primo lejano (por las leyes de la época).

orgullo-y-prejuicio-de-jane-austen.jpg

La llegada al vecindario de dos caballeros solteros y adinerados, el amable Charles Bingley y su amigo, el reservado y aparentemente arrogante Fitzwilliam Darcy, desata una serie de bailes, malentendidos, visitas y enredos amorosos.

El corazón de la novela está en la relación entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy: dos personas brillantes que empiezan rechazándose mutuamente por juicios apresurados (prejuicios) y actitudes altivas (orgullo), pero que poco a poco se van descubriendo y transformando.

Temas clave:

  • Orgullo y prejuicio como barreras del amor
  • Matrimonio por conveniencia vs. amor genuino
  • Posición de la mujer y crítica social en una sociedad patriarcal
  • Clases sociales y autoconocimiento

 

 

d6b5f230dad787b37a34674cd2f95ffe2dc0c07942d8c69e02bde1f15b661874.jpg


