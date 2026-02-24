Lanzan primer teaser de serie ‘Orgullo y Prejuicio’

Este martes se lanzó el primer adelanto oficial de su nueva adaptación de ‘Orgullo y Prejuicio’, la icónica novela de Jane Austen, con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como Mr. Darcy.

El teaser, de unos 40 segundos, combina escenas románticas y de tensión, incluyendo a Elizabeth en el tejado de su hogar familiar y a Darcy montando a caballo o apareciendo en sombras, capturando el característico anhelo emocional de la obra.

La miniserie limitada contará con seis episodios, bajo la dirección de Euros Lyn y guion de Dolly Alderton, conocida por Everything I Know About Love.

La producción promete un acercamiento fiel y clásico a la novela, explorando con profundidad tanto la relación central como las subtramas de los personajes secundarios.

El reparto incluye a:

Olivia Colman como Mrs. Bennet

Rufus Sewell como Mr. Bennet

Freya Mavor como Jane Bennet

Rhea Norwood como Lydia Bennet

Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh

Jamie Demetriou como Mr. Collins

Louis Partridge como Mr. Wickham

Daryl McCormack como Bingley

Dolly Alderton expresó su entusiasmo por reintroducir los personajes a nuevas generaciones y resaltar el humor, la crítica social y la inteligencia de Austen. Euros Lyn, director de Heartstopper, busca mantener la fidelidad al espíritu original mientras conecta con el público contemporáneo.

El teaser fue proyectado inicialmente en cines del Reino Unido junto a funciones de ‘Cumbres Borrascosas’, y rápidamente generó expectativa entre los fanáticos de los dramas de época.

La miniserie se estrenará en Netflix en otoño de 2026, y se perfila como una adaptación más literaria y detallada que la película de 2005, que destacó por su romance visual y escenas icónicas.

¿De qué va este clásico de la literatura?

La historia gira en torno a la familia Bennet, compuesta por el señor y la señora Bennet y sus cinco hijas: Jane (la dulce y hermosa mayor), Elizabeth (Lizzy, la inteligente, ingeniosa y protagonista), Mary, Kitty y Lydia.

En la Inglaterra rural de principios del siglo XIX, la señora Bennet está obsesionada con casar a sus hijas con hombres ricos, ya que la herencia familiar irá a un primo lejano (por las leyes de la época).

La llegada al vecindario de dos caballeros solteros y adinerados, el amable Charles Bingley y su amigo, el reservado y aparentemente arrogante Fitzwilliam Darcy, desata una serie de bailes, malentendidos, visitas y enredos amorosos.

El corazón de la novela está en la relación entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy: dos personas brillantes que empiezan rechazándose mutuamente por juicios apresurados (prejuicios) y actitudes altivas (orgullo), pero que poco a poco se van descubriendo y transformando.

Temas clave:

Orgullo y prejuicio como barreras del amor

Matrimonio por conveniencia vs. amor genuino

Posición de la mujer y crítica social en una sociedad patriarcal

Clases sociales y autoconocimiento





Comentarios