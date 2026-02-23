Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_23_at_6_36_02_PM_f2e12e1b7c
Nuevo León

Presentan primera alineación empresarial para el Mundial 2026

Empresas de Nuevo León se integran al equipo “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” para impulsar la preparación del estado como sede del torneo

  • 23
  • Febrero
    2026

A 108 días del arranque de la justa mundialista, el gobernador Samuel García presentó la primera alineación empresarial que participará en los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Nuevo León será una de las sedes.

Durante la conferencia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, el mandatario estatal, acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, entregó reconocimientos a las primeras empresas que se sumaron a la iniciativa, con el objetivo de impulsar proyectos que fortalezcan la imagen y la infraestructura del estado rumbo al Mundial.

La primera alineación empresarial

El gobernador destacó que estas compañías forman el primer “equipo” comprometido con el proyecto:

  • 7-Eleven
  • Arca Continental
  • Cemex
  • Cinépolis
  • DiDi
  • Farmacias del Ahorro
  • OXXO
  • Xignux

Además de otras firmas que se integraron a este primer grupo, como lo fue Home Depot. 

El mandatario explicó que estas empresas fueron las primeras en sumarse al proyecto.

“Hoy empezamos con el 10 ideal, que fueron las primeras empresas que dijeron ‘puestos’, pero ya son más de 30”, señaló.

García Sepúlveda indicó que la iniciativa Ponte Nuevo lleva cerca de dos años de trabajo y busca impulsar acciones conjuntas entre el gobierno y la iniciativa privada para mejorar la imagen urbana, la movilidad y los espacios públicos.

El gobernador reconoció que el Gobierno estatal no puede enfrentar solo el reto de organizar el Mundial, por lo que la participación de la iniciativa privada será fundamental.

Según explicó, las empresas participantes se comprometieron a dar seguimiento a los proyectos y generar un legado que permanezca más allá de las fechas del torneo.

Mundial como oportunidad histórica 

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que ser sede mundialista representa una oportunidad para demostrar al mundo las capacidades del estado.

Destacó que el Mundial puede convertirse en un parteaguas para Nuevo León, al impulsar obras de movilidad, recuperación de espacios públicos y mejoras urbanas.

Trabajo conjunto

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, señaló que la iniciativa se basa en la colaboración entre gobierno y sector privado para fortalecer el desarrollo económico.

En tanto, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, aseguró que el objetivo es convertir este proyecto en una inversión que motive la participación social.

Las autoridades coincidieron en que el Mundial de 2026 será un detonante para el desarrollo de Nuevo León y una oportunidad para proyectar al estado a nivel internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

messi_mls_refuerzos_d7b58b038d
Renueva Inter Miami proyecto con Messi y refuerzos rumbo a MLS
Whats_App_Image_2026_02_19_at_5_02_52_PM_07c578f7cb
Prevén crecimiento de 6% para el sector franquicias durante 2026
liga_mx_mundial_2026_d908a0b320
Define FMF fecha para ceder jugadores a México para el Mundial
publicidad

Últimas Noticias

DGETI_30e38d1648
Refuerzan estrategia de seguridad en 30 CBTis de Tamaulipas
cabeza_de_vaca_ex_gobernador_f3cc105ed6
Tras fallo de SCJN, Cabeza de Vaca denuncia ofensiva política
6ebd5fb6_eb85_4199_9fd8_d3252921762a_16dbea0ceb
Bebé nace en ambulancia rumbo a hospital de Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
cuerpo_el_mencho_33623a98f2
Cuerpo de 'El Mencho' llega escoltado por Guardia Nacional a CDMX
publicidad
×