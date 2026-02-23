Presentan primera alineación empresarial para el Mundial 2026

A 108 días del arranque de la justa mundialista, el gobernador Samuel García presentó la primera alineación empresarial que participará en los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Nuevo León será una de las sedes.

Durante la conferencia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, el mandatario estatal, acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, entregó reconocimientos a las primeras empresas que se sumaron a la iniciativa, con el objetivo de impulsar proyectos que fortalezcan la imagen y la infraestructura del estado rumbo al Mundial.

La primera alineación empresarial

El gobernador destacó que estas compañías forman el primer “equipo” comprometido con el proyecto:

7-Eleven

Arca Continental

Cemex

Cinépolis

DiDi

Farmacias del Ahorro

OXXO

Xignux

Además de otras firmas que se integraron a este primer grupo, como lo fue Home Depot.

El mandatario explicó que estas empresas fueron las primeras en sumarse al proyecto.

“Hoy empezamos con el 10 ideal, que fueron las primeras empresas que dijeron ‘puestos’, pero ya son más de 30”, señaló.

García Sepúlveda indicó que la iniciativa Ponte Nuevo lleva cerca de dos años de trabajo y busca impulsar acciones conjuntas entre el gobierno y la iniciativa privada para mejorar la imagen urbana, la movilidad y los espacios públicos.

El gobernador reconoció que el Gobierno estatal no puede enfrentar solo el reto de organizar el Mundial, por lo que la participación de la iniciativa privada será fundamental.

Según explicó, las empresas participantes se comprometieron a dar seguimiento a los proyectos y generar un legado que permanezca más allá de las fechas del torneo.

Mundial como oportunidad histórica

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que ser sede mundialista representa una oportunidad para demostrar al mundo las capacidades del estado.

Destacó que el Mundial puede convertirse en un parteaguas para Nuevo León, al impulsar obras de movilidad, recuperación de espacios públicos y mejoras urbanas.

Trabajo conjunto

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, señaló que la iniciativa se basa en la colaboración entre gobierno y sector privado para fortalecer el desarrollo económico.

En tanto, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, aseguró que el objetivo es convertir este proyecto en una inversión que motive la participación social.

Las autoridades coincidieron en que el Mundial de 2026 será un detonante para el desarrollo de Nuevo León y una oportunidad para proyectar al estado a nivel internacional.

Comentarios