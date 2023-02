¿Tom Holland el gran ausente en el Medio Tiempo de Rihanna?

El actor se volvió tendencia en redes sociales ya que miles de fanáticos esperaban su aparición para volver a presentar un performance de 'Umbrella' de Rihanna.

La cantante ofreció un espectacular show de medio tiempo del Super Bowl, abriendo con la canción “Bitch Better Have My Money” sobre un escenario flotante, mientras sus bailarines la acompañaban bailando en los demás escenarios.

A pesar de no contar con invitados o cambios de vestuario, durante 13 minutos ‘Riri’ logró hacer un recorrido musical lleno de baile, con canciones como “Only Girl (In the world), “Whe Found Love” y “Work”.



Sin embargo, aunque los fanáticos esperaban la interpretación de otras canciones y diversas sorpresas, estas nunca llegaron.





Una gran expectativa que tuvo el público, fue que pudiera salir al escenario Tom Holland como invitado sorpresa, para acompañarla e interpretar 'Umbrella' de una forma épica, así como el actor realizó su performance hace seis años en el programa Lip Sync Battle. Su participación fue tan memorable que los fanáticos de la cantante de Barbados, esperaban un show muy similar para el Super Bowl.

En el vídeo, el actor de 'Spiderman' comienza su performance luciendo un smoking, un sombrero y una sombrilla, bailando por lo que parece la escenografía de una ciudad; sin embargo, pronto va tras bambalinas y se cambia de vestuario, para volver al escenario con una peluca, mallas y un conjunto sexy muy similar al que Rihanna usó en el videoclip oficial de 'Umbrella'.





Su transformación en la estrella femenina le valió los aplausos del público, quienes admiraban su gran transformación, y el punto cúspide de la interpretación fue que decidieron incorporar 'lluvia' al show, donde Holland terminó de lucirse con sus mejores pasos de baile.

Los usuarios de Twitter pusieron su imaginación a volar, esperando la presencia de Tom en el espectáculo y lamentaron que no haya ocurrido.

Yo después de ver que Rihanna cantó "Umbrella" y no salió Tom Holland a bailar 💔 pic.twitter.com/ceC9RSM4Y5 — Erica (@Ericayamila_r) February 13, 2023

La actuación de Rihanna hubiera sido del todo perfecta si hubiera incluido esta performance en Umbrella pic.twitter.com/6INitGHuR0 — Estefania🍉 (@estefi5911) February 13, 2023

Perdón Rhianna, pero la actuación de Tom Holland cantando Umbrella es superior a la tuya, no es culpa tuya, Tom dejó la vara alta.pic.twitter.com/o9OCUNui0A — ᴀɢᴏꜱᴛɪɴᴀ . (@AgosMauri_) February 13, 2023













Rihanna se vuelve tendencia en México, pero ¿mal escrito?

Un detalle que llamó la atención del público durante el show fue su abultado abdomen, algo que los usuarios a través de redes sociales trataron de adivinar, ya que unos especulaban que se trataba del diseño del vestuario, mientras otros creían que era embarazo; finalmente resultó que Rihanna está en la dulce espera de su segundo hijo.



A través de Twitter, miles de usuarios se manifestaron para expresar su emoción por la noticia del embarazo de la intérprete, y a su vez, dejar sus comentarios sobre el espectáculo, pero debido a lo poco común y la complejidad del nombre de la también actriz, se volvió tendencia, pero mal escrito.

‘Rhianna’ fue tendencia inmediatamente finalizando el Medio Tiempo, y lejos de que los usuarios se percataran del error, se continuó usando su nombre de esta manera.

Incluso, compartieron algunos memes donde compararon el espectáculo con el juego de Smash Bros o incluso dieron la idea de que la estrella pudo haber elevado su presentación al además revelar el sexo del bebé con algunas luces de colores.

Rhianna’s halftime performance stage: pic.twitter.com/ZUUwqaEaaI — The GRiZ Father (@MikeBrolumbus13) February 13, 2023

Una compañera me dice "¿Sabes qué habría estado padre con #Rhianna? Que al final del show hubiera lanzado luces de color para hacer la revelación del sexo ahí también".



JAJAJAJA Se te durmió, Rhianna. 😁🙃. — IreneTorres (@IreneTorres) February 13, 2023