Trump afirma que será anfitrión de premios del Centro Kennedy

Sylvester Stallone, Kiss y Gloria Gaynor se encuentran entre las luminarias que serán celebradas este domingo en los honores anuales del Centro Kennedy, con Donald Trump presentando el espectáculo, siendo la primera vez que un presidente comandará el escenario en lugar de sentarse en un palco de la Ópera.

Desde que regresó al cargo en enero, Trump ha convertido el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que lleva el nombre de un predecesor demócrata, en un punto de referencia en un ataque más amplio contra lo que ha criticado como una cultura antiestadounidense "woke".

Trump en el anuncio de agosto que había aceptado presentar el espectáculo. El presidente republicano manifestó el sábado en una cena del Departamento de Estado para los homenajeados que lo hacía "a petición de cierta cadena de televisión". Predijo que la transmisión, programada para emitirse el 23 de diciembre en CBS y Paramount+, tendría sus mejores índices de audiencia de la historia.

"Va a ser algo que creo, y voy a hacer una predicción: Este será el programa con mayor audiencia que hayan hecho y han tenido algunas audiencias bastante buenas, pero no hay nada como lo que va a suceder" el domingo por la noche, declaró Trump.

Trump está asumiendo un papel que en el pasado han tenido el periodista Walter Cronkite y el comediante y némesis de Trump, Stephen Colbert, entre otros. Antes de Trump, los presidentes vieron el espectáculo junto a los homenajeados. Trump saltó los honores por completo durante su primer mandato.

Desde 1978, los honores han reconocido a estrellas por su influencia en la cultura y las artes estadounidenses. Los premiados este año son destacados de la cultura pop, incluyendo a Stallone por sus películas "Rocky" y "Rambo", Gaynor por su himno feminista "I Will Survive" y Kiss por su maquillaje llamativo y exhibiciones en el escenario con humo y fuego. También se honra a la superestrella de la música country George Strait y al actor Michael Crawford.

Se espera que la ceremonia sea emotiva para los miembros de Kiss. El guitarrista original de la banda, Ace Frehley, falleció en octubre tras sufrir una lesión durante una caída.

Los homenajeados anteriores han provenido de una amplia gama de formas de arte, ya sea danza (Martha Graham, Merce Cunningham), teatro (Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber), cine (Meryl Streep, Tom Hanks) o música (Bob Dylan, Joni Mitchell).

Trump ha tomado el control del Centro Kennedy

Trump trastocó décadas de apoyo bipartidista al centro al destituir a su liderazgo y llenar la junta de republicanos quienes luego lo eligieron presidente. Ha criticado la programación del centro y la apariencia del edificio, y ha dicho, quizás en broma, que lo renombraría como el "Trump Kennedy Center". Aseguró más de 250 millones de dólares del Congreso para renovaciones del edificio.

Presidentes de cada partido político se han encontrado a veces cara a cara con artistas de opiniones políticas opuestas. El republicano Ronald Reagan estuvo presente para el homenajeado Arthur Miller, un dramaturgo que defendía causas liberales. El demócrata Bill Clinton, quien había firmado una prohibición de armas de asalto, marcó los honores para Charlton Heston, un actor y defensor de la tenencia de armas.

Durante el primer mandato de Trump, múltiples homenajeados fueron abiertamente críticos del presidente. En 2017, el primer año de Trump en el cargo, el productor de cine Norman Lear amenazó con boicotear su propia ceremonia si Trump asistía. Trump se mantuvo alejado d

urante todo ese mandato.

Trump ha dicho que estuvo profundamente involucrado en la elección de los homenajeados de 2025 y rechazó algunas recomendaciones porque eran "demasiado despertado". Mientras que Stallone es uno de los "embajadores especiales" de Hollywood de Trump y ha comparado a Trump con George Washington, las opiniones políticas de los otros invitados del domingo son menos claras.

Opiniones de los homenajeados sobre Trump

Strait y Gaynor han dicho poco sobre su política, aunque los registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que Gaynor ha donado dinero a organizaciones republicanas en los últimos años.

El cofundador de Kiss, Gene Simmons, habló favorablemente de Trump cuando Trump se postuló para presidente en 2016. Pero en 2022, Simmons dijo a la revista Spin que Trump estaba "por sí mismo" y criticó a Trump para fomentar teorías de conspiración y expresiones públicas de racismo.

El compañero de Kiss, Paul Stanley, denunció el esfuerzo de Trump por revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, y dijo que los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 eran "terroristas". Pero después de que Trump ganó en 2024, Stanley instó a la unidad.

"Si tu perdió, es hora de aprender de ello, aceptarlo y tratar de entender por qué", escribió Stanley en X. "Si tu candidato ganó, es hora de entender que aquellos que no comparten tus puntos de vista también creen que tienen razón y aman a este país tanto como tú".

Comentarios