Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_11_d32885a963
Escena

‘Un lugar en silencio 3’ suma nuevos actores a su elenco

Jack O’Connell, Jason Clarke y Katy O’Brian se integran a la tercera entrega de la exitosa saga dirigida por John Krasinsk

  • 16
  • Marzo
    2026

La película A Quiet Place Part III continúa tomando forma. El director y actor John Krasinski anunció que Jack O'Connell, Jason Clarke y Katy O'Brian se unirán al elenco de la tercera entrega de la exitosa saga de terror.

Los nuevos actores se suman a un reparto que contará nuevamente con figuras clave de la historia como Emily Blunt, quien retomará su papel de Evelyn Abbott; Cillian Murphy como Emmett; Millicent Simmonds como Regan Abbott; y Noah Jupe como Marcus Abbott.

Por ahora, los personajes que interpretarán O’Connell, Clarke y O’Brian no han sido revelados, aunque los tres actores cuentan con amplia experiencia en producciones de acción y suspenso. O’Connell ha participado en proyectos recientes como Sinners y 28 Years Later, mientras que Clarke es conocido por películas como Zero Dark Thirty y Oppenheimer. O’Brian, por su parte, ha destacado en Love Lies Bleeding y la serie The Mandalorian.

Una trilogía que sigue creciendo

Krasinski volverá a encargarse del guion, la dirección y la producción de la cinta, consolidando su papel como el principal creador de la franquicia iniciada con A Quiet Place en 2018.

La producción de la nueva película comenzará esta primavera en Nueva York, mientras que su estreno en cines está previsto para el 30 de julio de 2027.

Hasta ahora, los detalles oficiales de la historia se mantienen bajo estricta reserva. Sin embargo, se espera que la película continúe los eventos de A Quiet Place Part II, donde la familia Abbott descubre nuevas formas de enfrentar a las criaturas que cazan mediante el sonido.

La tercera entrega podría ampliar el universo de sobrevivientes y explorar la resistencia humana contra los monstruos, además de profundizar en el papel de Regan Abbott y el descubrimiento de la frecuencia que debilita a las criaturas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_17_T163103_833_f406e7fe5e
Irán confirma muerte del alto funcionario de seguridad Larijani
renuncia_director_centro_contraterrorismo_eua_conflicto_iran_26f183b1d5
Renuncia director de Centro contra Terrorismo por guerra en Irán
escena_dune_3_fb14beab79
Revelan las primeras imágenes de la tercera entrega de 'Dune'
publicidad

Últimas Noticias

AP_26075158520055_6e3332cecf
La Óscar tienen su nivel más bajo de audiencia desde 2022
rhs_ac4638eb2a
Los Morales estrenan su nuevo sencillo 'Pa Pa Pa!'
CMIC_1_c6a736f8b8
Cemex y CMIC impulsarán el sector de la construcción en México
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×