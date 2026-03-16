‘Un lugar en silencio 3’ suma nuevos actores a su elenco

La película A Quiet Place Part III continúa tomando forma. El director y actor John Krasinski anunció que Jack O'Connell, Jason Clarke y Katy O'Brian se unirán al elenco de la tercera entrega de la exitosa saga de terror.

Los nuevos actores se suman a un reparto que contará nuevamente con figuras clave de la historia como Emily Blunt, quien retomará su papel de Evelyn Abbott; Cillian Murphy como Emmett; Millicent Simmonds como Regan Abbott; y Noah Jupe como Marcus Abbott.

Por ahora, los personajes que interpretarán O’Connell, Clarke y O’Brian no han sido revelados, aunque los tres actores cuentan con amplia experiencia en producciones de acción y suspenso. O’Connell ha participado en proyectos recientes como Sinners y 28 Years Later, mientras que Clarke es conocido por películas como Zero Dark Thirty y Oppenheimer. O’Brian, por su parte, ha destacado en Love Lies Bleeding y la serie The Mandalorian.

So proud to be a part of this #AQuietPlace family… old and new! Here we go!

Part III - July 30th, 2027 pic.twitter.com/FFJYQmB6jF — John Krasinski (@johnkrasinski) March 16, 2026

Una trilogía que sigue creciendo

Krasinski volverá a encargarse del guion, la dirección y la producción de la cinta, consolidando su papel como el principal creador de la franquicia iniciada con A Quiet Place en 2018.

La producción de la nueva película comenzará esta primavera en Nueva York, mientras que su estreno en cines está previsto para el 30 de julio de 2027.

Hasta ahora, los detalles oficiales de la historia se mantienen bajo estricta reserva. Sin embargo, se espera que la película continúe los eventos de A Quiet Place Part II, donde la familia Abbott descubre nuevas formas de enfrentar a las criaturas que cazan mediante el sonido.

La tercera entrega podría ampliar el universo de sobrevivientes y explorar la resistencia humana contra los monstruos, además de profundizar en el papel de Regan Abbott y el descubrimiento de la frecuencia que debilita a las criaturas.

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