Va otro título de la consola a la pantalla grande

La adaptación de juegos de video a películas sigue y ahora toca el turno de Exit 8, basada en el popular juego homónimo en donde un hombre está atrapado en una interminable estación de metro mientras busca la salida con este número.

Dirigida y adaptada por Genki Kawamura, la cinta japonesa fue presentada en el Festival de San Sebastián; ahí el cineasta dijo que lo más fácil y difícil a la vez, fue crear la historia para contar.

“El videojuego es bastante famoso, así que muchos sabrán que en él no existe ninguna historia, sólo es un hombre buscando salir. Tuve que crear una historia nueva, que salió de mi experiencia como novelista”, dijo.

Exit 8 tiene como actor principal a Kazunari Ninomiya, quien interpreta al NPC (non-player character) u hombre perdido y del que nunca sabremos su nombre.

“Fue perfecto porque es un actor que no muestra sus sentimientos fácilmente; le di instrucciones para que fuera un actor pero a la vez un test player del videojuego. El guion es la programación del juego y si fallaba alguna cosa lo reescribíamos y volvíamos a grabar”, explicó el director.

Kawamura destacó que su cinta es de horror, pero sobre todo de terror psicológico porque el público sentirá lo que su protagonista: desesperación por no poder salir.

“Todos los personajes son como jugadores perdidos y una metáfora de todos los que vivimos en un bucle durante nuestra vida”, indicó.

El director señaló que para la película añadió algunos elementos artísticos como la música, sin embargo la relación entre el videojuego y la cinta es ambigua y tanto los jugadores asiduos como el público nuevo encontrarán una nueva experiencia por explorar.

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