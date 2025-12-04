'Frankenstein' se posiciona entre lo mejor del cine de 2025

El orgullo mexicano por los logros de Guillermo del Toro vuelve a ser tema de conversación. En su esperado recuento anual, la revista Rolling Stone incluyó Frankenstein dentro de su exclusivo Top 20 de las Mejores Películas de 2025.

Este reconocimiento no solo destaca el alcance internacional de la más reciente obra del director tapatío, sino que también evidencia su talento para reinventar clásicos y mantenerse entre los nombres más importantes del cine mundial.

Para la revista Rolling Stone, Frankenstein cumple con todas las expectativas de la fusión entre Mary Shelley y Guillermo del Toro. Según la publicación: “Guillermo del Toro finalmente realizó la película que estaba destinado a hacer, y su interpretación del monstruo incomprendido de Mary Shelley y del hombre que lo creó es exactamente lo que uno podría esperar”.

La crítica describe la cinta como “elegante, pero sensacionalista; tierna, pero perversa; fiel al material original”, y subraya que, al mismo tiempo, rinde homenaje a todas las influencias góticas y elementos característicos del género.

