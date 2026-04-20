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Tamaulipas

Matamoros digitaliza su archivo histórico municipal

Museo Casa Mata avanza en la digitalización de documentos y archivos privados para preservar la memoria de Matamoros y facilitar su consulta pública

  • 20
  • Abril
    2026

El cronista municipal de Matamoros, Martín Rodríguez Arellano, informó que actualmente se llevan a cabo importantes trabajos de digitalización del acervo histórico en el Museo Casa Mata, con el objetivo de preservar y difundir la memoria documental de la ciudad.

Señaló que, tras concluir la digitalización del acervo documental propio, ahora se trabaja en la digitalización del Periódico Oficial del Estado, el Diario Oficial de la Federación y material de la hemeroteca contemporánea, que abarca desde 1968 hasta la actualidad.

Asimismo, destacó que se ha iniciado una nueva etapa enfocada en la digitalización de archivos privados de ciudadanos, especialmente de familias antiguas de Matamoros, quienes resguardan documentos históricos como fotografías, planos, escrituras y registros que datan desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX.

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Explicó que existen dos modalidades para integrar este material al acervo: la donación directa, donde los documentos pasan a formar parte del archivo histórico, y el préstamo temporal para su digitalización, tras lo cual son devueltos a sus propietarios, conservando el archivo una copia digital.

Como ejemplo, mencionó la donación de un plano del Ramireño de la década de 1930, así como documentos genealógicos de la familia de la Garza Falcón, los cuales ahora forman parte del patrimonio histórico del municipio.

También destacó la digitalización de una postal histórica, considerada el único registro fotográfico de una antigua alameda ubicada detrás de la catedral de Matamoros.

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Rodríguez Arellano informó que se busca firmar un convenio con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para integrar todo este material al repositorio digital del Instituto de Investigaciones Históricas, lo que permitirá su consulta pública a nivel nacional e internacional.

Finalmente, subrayó que el archivo histórico de Matamoros es uno de los más importantes del noreste del país, con más de 14 mil expedientes que representan alrededor de 800 mil hojas digitalizadas, lo que beneficiará a investigadores, estudiantes y público en general interesados en la historia de la región.


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