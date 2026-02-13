Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
la_adictiva_chivas_america_bdfe2a4d50
Escena

Encabezará La Adictiva show de medio tiempo en Clásico Nacional

La Adictiva encabezará el show de medio tiempo en el Clásico entre Guadalajara y América este 14 de febrero en el Estadio Akron

  • 13
  • Febrero
    2026

El Clásico Nacional de este 14 de febrero no solo se jugará en la cancha.

La música tendrá un papel protagónico con la presentación de La Adictiva, agrupación que encabezará el espectáculo de medio tiempo en el duelo entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club América en el Estadio Akron.

La directiva rojiblanca confirmó la participación de la banda sinaloense a través de sus redes sociales, donde invitó a la afición a “levantar la mano” si está lista para cantar durante el descanso del partido.

Apuesta inédita en Liga MX

La inclusión de un show musical en el medio tiempo marca un precedente en el futbol mexicano. Inspirado en el formato del Super Bowl, el espectáculo busca ofrecer algo más que 90 minutos de juego y convertir el Clásico en una experiencia integral para los asistentes.

Aunque no se ha detallado el repertorio, se espera que La Adictiva interprete algunos de sus temas más populares para encender el ambiente en una noche que combinará rivalidad y celebración por el Día del Amor y la Amistad.

Hasta el momento, tampoco se ha confirmado si la presentación será transmitida en la señal oficial o si quedará como un atractivo exclusivo para quienes acudan al estadio.

Clásico con contexto caliente

En lo deportivo, Guadalajara llega con paso perfecto tras cinco jornadas, instalado en la parte alta de la tabla y con una inercia positiva que ilusiona a su afición.

América, por su parte, tuvo un arranque irregular, pero llega con dos triunfos consecutivos que le devolvieron estabilidad y confianza.

El choque, programado para las 21:07 horas, promete intensidad dentro del campo y espectáculo fuera de él.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T085539_740_3aed4c4aa1
Sufre Allan Saint-Maximin racismo, ahora en el Lens
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
G_wu4v2_XAAAHVSD_1e072b8655
Diego Ramírez deja la dirección deportiva del América
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_4_3da908ee3e
Bruno Mars regala rosas en San Valentín para promocionar álbum
AP_26045638224034_1b5bf6edc0
Polémica por supuesto 'doble toque' sacude al curling olímpico
AP_26045665520568_c9f3251d82
Mansfield da el golpe y elimina al Burnley en FA Cup
publicidad

Más Vistas

zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
publicidad
×