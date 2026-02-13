Encabezará La Adictiva show de medio tiempo en Clásico Nacional

El Clásico Nacional de este 14 de febrero no solo se jugará en la cancha.

La música tendrá un papel protagónico con la presentación de La Adictiva, agrupación que encabezará el espectáculo de medio tiempo en el duelo entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club América en el Estadio Akron.

La directiva rojiblanca confirmó la participación de la banda sinaloense a través de sus redes sociales, donde invitó a la afición a “levantar la mano” si está lista para cantar durante el descanso del partido.

Apuesta inédita en Liga MX

La inclusión de un show musical en el medio tiempo marca un precedente en el futbol mexicano. Inspirado en el formato del Super Bowl, el espectáculo busca ofrecer algo más que 90 minutos de juego y convertir el Clásico en una experiencia integral para los asistentes.

Aunque no se ha detallado el repertorio, se espera que La Adictiva interprete algunos de sus temas más populares para encender el ambiente en una noche que combinará rivalidad y celebración por el Día del Amor y la Amistad.

Hasta el momento, tampoco se ha confirmado si la presentación será transmitida en la señal oficial o si quedará como un atractivo exclusivo para quienes acudan al estadio.

Clásico con contexto caliente

En lo deportivo, Guadalajara llega con paso perfecto tras cinco jornadas, instalado en la parte alta de la tabla y con una inercia positiva que ilusiona a su afición.

América, por su parte, tuvo un arranque irregular, pero llega con dos triunfos consecutivos que le devolvieron estabilidad y confianza.

El choque, programado para las 21:07 horas, promete intensidad dentro del campo y espectáculo fuera de él.

