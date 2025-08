Wendy Guevara reacciona sin miedo a la filtración de video íntimo

La influencer Wendy Guevara, reaccionó con pragmatismo a la filtración de un video íntimo suyo en redes sociales. En un mensaje directo a sus seguidores, no dudó en usar la situación para poner en perspectiva su postura.

“Si se lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí?”, dijo.

El video fue publicado la madrugada de este domingo en su cuenta de Instagram, pero fue rápidamente eliminado. pese a esto, la rapidez con la que los usuarios grabaron la pantalla contribuyó a que el contenido se difundiera aún más.

En un video posterior, Wendy explicó que no se sorprendió completamente por la filtración, pues días antes había expresado su temor por la posible exposición de material personal.

“Ya había avisado a mis superiores”, comentó, detallando que la reacción de sus jefes en el programa en el cual es conductora, fue de apoyo.

“No eres la primera a la que le pasa, así que no te sientas protagonista”, afirmó.

Pese al revuelo que generó, la influencer no se dejó arrastrar por el escándalo, y en su mensaje dejó claro que no va a desgastarse mentalmente por algo que no puede controlar.

“Es algo que hacemos todos. ¿Qué hago yo? No está en mis manos”, comentó con serenidad, agregando que su prioridad sigue siendo su carrera profesional, sin interés en tomar acciones legales.

Este incidente llega en un momento particularmente vulnerable para la conductora, quien recientemente fue víctima de un robo en carretera, donde delincuentes le arrebataron sus teléfonos móviles.

A raíz de este robo, Guevara había tomado medidas preventivas, como contratar seguridad privada y advertir a la prensa sobre la posibilidad de que su material privado fuera divulgado.

Con su estilo directo, Wendy no evitó hablar sobre su costumbre de grabarse en situaciones íntimas.

"Ustedes saben que soy bien puerquita y me grabo con uno y con otro", confesó, dejando claro que siempre estuvo consciente del riesgo de la filtración.

Comentarios