¿Winnie the Pooh cambia la miel por sangre?

¿Un Winnie the Pooh asesino? Después de que se revelara que los derechos de autor pasaron a ser públicos, el director Rhys Frake-Waterfield ha revelado de qué tratará su nueva película, en donde podremos ver al adorable osito amarillo como un animal salvaje que, junto a su amigo Piglet, están en constante búsqueda de comida después de haber sido abandonados por su dueño Christopher Robin.

"Debido a que han tenido que valerse tanto por sí mismos se han vuelto salvajes. Han vuelto a ser animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo viciosos que quieren dar vueltas y encontrar presas", dijo el director de "Winnie the Pooh: Blood and Honey".