Woody Allen rodará en Madrid su nueva película ‘Wasp 2026’

El director estadounidense Woody Allen comenzará el rodaje de su próxima película el 5 de octubre en Madrid, un proyecto que por ahora lleva el nombre en clave Wasp 2026 y que contará con financiación pública de la Comunidad de Madrid.

La fecha fue confirmada este lunes por la Consejería de Cultura madrileña, que detalló que la producción se filmará íntegramente en la región y que incluirá el nombre de la ciudad en el título final como parte de un acuerdo de patrocinio.

El respaldo económico, que asciende a unos 1.5 millones de euros, está condicionado a que la película funcione como escaparate internacional de la capital española, impulsando el llamado turismo cinematográfico.

Esta estrategia busca atraer visitantes interesados en recorrer escenarios de películas, generando derrama económica y visibilidad global para la ciudad.

Una comedia contemporánea

Aunque se conocen pocos detalles del argumento, Allen ha descrito el proyecto como una “comedia contemporánea”.

La cinta será producida por Wanda Vision, Gravier Productions y 3Six9 Studios.

“Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado”, declaró el cineasta previamente.

Esta será la película número 51 en la carrera del director, quien ya ha dedicado varias de sus obras a ciudades emblemáticas. Entre ellas destacan Midnight in Paris, ambientada en la capital francesa; Vicky Cristina Barcelona, rodada en Barcelona; y Rifkin's Festival, centrada en San Sebastián.

Con este nuevo proyecto, Allen vuelve a apostar por Europa como escenario creativo, ahora con Madrid como protagonista de su próxima historia en la gran pantalla.

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