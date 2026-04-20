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Escena

Patricia Reyes Spíndola incursiona en el cine gore

La actriz protagonizará una cinta junto a Joaquín Cosío, en una coproducción México-España que marca un giro en su carrera

  • 20
  • Abril
    2026

La actriz Patricia Reyes Spíndola asumirá un nuevo reto en su carrera al protagonizar una película de género gore junto a Joaquín Cosío.

A sus 72 años, este proyecto representa un giro radical en su trayectoria, luego de más de cinco décadas marcada por papeles dentro del drama.

De acuerdo con la propia actriz, la producción se filmará tanto en Guadalajara como en Pamplona, al tratarse de una coproducción entre México y España.

Sobre el proyecto, Reyes Spíndola reconoció que el género le genera temor, pero lo considera una oportunidad para reinventarse en una etapa avanzada de su carrera.

La actriz describió la cinta como un “cine muy agresivo, muy fuerte, mucha sangre”, con escenas fuera de su zona de confort, incluyendo momentos donde “se arrancan brazos” o “les arrancan uñas a las personas”.

Durante la primera etapa del rodaje en Guadalajara, participó principalmente en escenas exteriores, donde incluso utilizó una escopeta y dio vida a un personaje con una discapacidad física. Las secuencias más intensas, adelantó, se grabarán en mayo durante la segunda fase en España.

Pese a sus reservas iniciales hacia este tipo de cine, la actriz decidió aceptar el papel por lo inédito de la experiencia y la posibilidad de ampliar su registro actoral.

“No me gusta, pero… con 72 años, nunca he hecho cine gore, no está mal hacerlo. Algo que nunca has hecho, que te caiga a estas alturas de la vida, es casi para agradecer”, reflexionó.


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