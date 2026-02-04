Podcast
Escena

Zayn Malik anuncia nuevo álbum 'KONNAKOL': saldrá el 17 de abril

Zayn Malik confirmó el lanzamiento de Konnakol, su quinto álbum de estudio, que llegará el 17 de abril con el sencillo “Die for Me”

  • 04
  • Febrero
    2026

Zayn Malik anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado Konnakol, el cual estará disponible a partir del 17 de abril de 2026 bajo los sellos Mercury Records, Republic Records e Island Records.

El cantante británico dio a conocer la noticia este 4 de febrero a través de sus redes sociales, donde compartió la portada del disco y un mensaje dirigido a sus seguidores, confirmando además el estreno del primer sencillo de esta nueva etapa musical.

“Die for Me”, el primer adelanto

Como parte del anuncio, Zayn reveló que el primer sencillo del álbum, “Die for Me”, se estrenará este viernes 6 de febrero.

El tema ya había sido interpretado durante su residencia en Las Vegas, lo que despertó especulaciones entre fans de One Direction, quienes aseguran que podría tratarse de un tema descartado del grupo.

Konnakol llega dos años después de Room Under the Stairs (2024), álbum que marcó el regreso del artista tras una pausa de tres años en su carrera musical.

"Ha llegado ese momento otra vez, he tenido la suerte de grabar mi quinto álbum de estudio... Mi nuevo álbum, KONNAKOL, sale a la venta el 17 de abril. 'Die for Me' sale este viernes", ha escrito el cantante junto a la portada del disco.

Un homenaje a sus raíces

El título del disco hace referencia al konnakol, una técnica vocal de la música carnática del sur de la India que reproduce patrones rítmicos de percusión únicamente con la voz.

Para Zayn, este concepto representa una conexión más profunda con su herencia cultural y una evolución en su identidad musical.

El propio cantante ha señalado que el término simboliza sonidos que evocan un tiempo previo a las palabras y una reconexión con sus raíces.

En la portada del álbum, Zayn Malik aparece transformado en un tigre, una referencia visual a uno de los animales más representativos de la India, reforzando la temática cultural que atraviesa este nuevo proyecto.

Konnakol ya se encuentra disponible en preorden, con ediciones especiales que incluyen vinilos de colores y CD’s.


