Jacob Elordi sufre quemadura al filmar Cumbres Borrascosas

El actor Jacob Elordi, protagonista de la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas, vivió un inesperado percance durante los primeros días de rodaje que encendió las alertas dentro del equipo encabezado por la directora Emerald Fennell.

Todo comenzó con un comentario en tono irónico en el set. Mientras la maquillista Siân Miller trabajaba en las cicatrices falsas de latigazos que caracterizan a Heathcliff, le comentó a Elordi que si Daniel Day-Lewis interpretara el papel, probablemente llegaría con heridas reales.

El actor respondió entre risas que “desaparecería el fin de semana para autolesionarse y demostrar que era Heathcliff”, sin imaginar que horas después sufriría un accidente real.

Esa misma noche, en la casa donde se hospedaba durante el rodaje, Elordi utilizó una ducha de vapor equipada con una perilla metálica de bronce por la que salía vapor caliente directamente de la pared.

Al inclinarse hacia atrás mientras se lavaba los pies, cubiertos de suciedad por las exigencias del personaje, su espalda hizo contacto directo con el metal ardiente.

El resultado fue inmediato: una quemadura de segundo grado que lo hizo levantarse gritando de dolor.

Elordi fue atendido por médicos y hospitalizado brevemente. La noticia llegó rápidamente a la producción y causó inquietud.

Según relató el propio actor, Emerald Fennell recibió un mensaje que simplemente decía: “Jacob está en el hospital”, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad del rodaje.

Afortunadamente, el actor se recuperó con rapidez y pudo reincorporarse al set pocos días después, ya con las marcas visibles en la espalda.

Humor y método actoral

Lejos de dramatizar el episodio, Elordi lo tomó con humor en una entrevista reciente con Esquire, bromeando que fue “Daniel Day-Lewis en la ducha” quien le causó la herida. La anécdota se convirtió en un chiste recurrente en el set y reavivó el debate sobre los límites del método actoral.

Aunque la lesión no fue intencional ni parte de una técnica interpretativa, el accidente terminó acercando, de manera irónica, al actor a las heridas físicas que definen a su personaje.

La nueva versión de Cumbres Borrascosas, producida por Warner Bros. y protagonizada también por Margot Robbie como Catherine Earnshaw, llegará a los cines el 13 de febrero.

El incidente de Elordi, lejos de opacar la producción, se sumó al anecdotario de un rodaje marcado por la intensidad emocional y el compromiso artístico.

