F1 arranca nueva era con pruebas a puerta cerrada en España

La Fórmula 1 comenzó este lunes una nueva era técnica con una sesión de pruebas privadas en España, marcada por la ausencia de aficionados, medios de comunicación y cobertura televisiva tradicional.

Durante cinco días, diez monoplazas nuevos rodarán en el circuito de Barcelona bajo un formato cerrado.

No habrá transmisión en vivo ni resultados oficiales, salvo breves clips difundidos por el canal oficial de la F1, lo que dificultará evaluar el rendimiento real de los equipos.

Contraste con 2025

El arranque discreto contrasta con el lujoso evento de lanzamiento del año pasado en Londres, que reunió a 16 mil aficionados y celebridades, reflejando un cambio radical en la estrategia de presentación de la categoría.

Mercedes fue uno de los primeros equipos en salir a pista, junto con Alpine y Audi, que participa en su primer evento oficial tras abandonar el nombre Sauber.

Aunque la parrilla cuenta con 11 equipos, solo 10 participan en España, debido a retrasos de Williams en su nuevo monoplaza.

¿Por qué a puerta cerrada?

Inicialmente denominado como una “prueba privada”, el evento ahora es llamado “Barcelona Shakedown”, un término usado para verificar confiabilidad básica.

El cambio responde a preocupaciones de que algunos diseños aún no estén listos para mostrarse públicamente.

Bahréin mantiene su estatus como sede principal de pruebas de pretemporada, con clima más representativo y la primera cobertura televisiva completa. Será ahí donde el enfoque cambie del desarrollo a la comparación de rendimiento.

Diseños en evolución

Algunos equipos, como Ferrari, ya mostraron avances preliminares, pero planean cambios importantes antes del debut en Australia.

McLaren, actual campeón, señaló que su diseño en Barcelona será cercano al de carrera, aunque decidió retrasar su participación inicial para maximizar el desarrollo.

Con motores nuevos, sistemas de baterías inéditos y autos más ligeros, la confiabilidad es una de las principales preocupaciones.

La F1 recuerda lo ocurrido en 2014, cuando un cambio reglamentario similar provocó múltiples fallas en las primeras pruebas.

Doce años después, la categoría enfrenta el reto de equilibrar el desarrollo técnico con las expectativas de una nueva generación de aficionados, impulsada por series como “Drive to Survive”, acostumbrada al acceso total y la cobertura constante.

