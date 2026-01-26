Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T133254_620_ab2afecdc6
Deportes

F1 arranca nueva era con pruebas a puerta cerrada en España

La Fórmula 1 inició pruebas privadas en Barcelona sin público ni cobertura, en medio de nuevas reglas técnicas y dudas sobre confiabilidad

  • 26
  • Enero
    2026

La Fórmula 1 comenzó este lunes una nueva era técnica con una sesión de pruebas privadas en España, marcada por la ausencia de aficionados, medios de comunicación y cobertura televisiva tradicional.

Durante cinco días, diez monoplazas nuevos rodarán en el circuito de Barcelona bajo un formato cerrado.

No habrá transmisión en vivo ni resultados oficiales, salvo breves clips difundidos por el canal oficial de la F1, lo que dificultará evaluar el rendimiento real de los equipos.

Contraste con 2025

El arranque discreto contrasta con el lujoso evento de lanzamiento del año pasado en Londres, que reunió a 16 mil aficionados y celebridades, reflejando un cambio radical en la estrategia de presentación de la categoría.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 12.09.08 AM.jpeg

Mercedes fue uno de los primeros equipos en salir a pista, junto con Alpine y Audi, que participa en su primer evento oficial tras abandonar el nombre Sauber.

Aunque la parrilla cuenta con 11 equipos, solo 10 participan en España, debido a retrasos de Williams en su nuevo monoplaza.

¿Por qué a puerta cerrada?

Inicialmente denominado como una “prueba privada”, el evento ahora es llamado “Barcelona Shakedown”, un término usado para verificar confiabilidad básica.

El cambio responde a preocupaciones de que algunos diseños aún no estén listos para mostrarse públicamente.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 12.09.10 AM.jpeg

Bahréin mantiene su estatus como sede principal de pruebas de pretemporada, con clima más representativo y la primera cobertura televisiva completa. Será ahí donde el enfoque cambie del desarrollo a la comparación de rendimiento.

Diseños en evolución

Algunos equipos, como Ferrari, ya mostraron avances preliminares, pero planean cambios importantes antes del debut en Australia.

McLaren, actual campeón, señaló que su diseño en Barcelona será cercano al de carrera, aunque decidió retrasar su participación inicial para maximizar el desarrollo.

Con motores nuevos, sistemas de baterías inéditos y autos más ligeros, la confiabilidad es una de las principales preocupaciones.

AP26026599297259.jpg

La F1 recuerda lo ocurrido en 2014, cuando un cambio reglamentario similar provocó múltiples fallas en las primeras pruebas.

Doce años después, la categoría enfrenta el reto de equilibrar el desarrollo técnico con las expectativas de una nueva generación de aficionados, impulsada por series como “Drive to Survive”, acostumbrada al acceso total y la cobertura constante.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_tren_barcelona_c241a7b3c5
Se estrella tren en España, ahora en Barcelona; hay un muerto
EH_UNA_FOTO_2026_01_17_T104045_372_9b9151e9d4
Mbappé rescata al Real Madrid ante Levante 2-0
G_0_C_Lt_WYAAQ_Ep_O_6774045ff7
Checo Pérez completa su primer test con el nuevo Cadillac
publicidad

Últimas Noticias

WEDV_0c0e467ec2
Sale titular de Seprac Cuernavaca bajo señalamientos
sheinbaum_junta_de_paz_876b70d73b
Analiza Presidencia invitación de Trump a la 'Junta de Paz'
WEDV_8041e34729
Nuevo León plantea ampliar presa El Cuchillo, dice gobernador
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
publicidad
×