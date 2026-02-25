Docente de la UANL impulsa formación de maestros en la NASA

Con el fin de que más maestros mexicanos se capaciten en la NASA, Heber Miguel Torres Cordero, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, forma parte del comité organizador de Misión Educativa MX, responsable de llevar a educadores a formarse en talleres en el Centro Espacial Houston de la agencia espacial.

Torres Cordero es profesor de bachillerato en el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe (CIDEB) Obispado de la Preparatoria No. 2 y es jefe del Departamento de Formación Científica y Tecnológica del Sistema CIDEB UANL en la Unidad de Mederos.

Por su trayectoria en la divulgación de la ciencia, su experiencia en competencias de alto nivel y su perfil de líder, recibió una invitación en el 2024 para integrarse al comité responsable de seleccionar a las personas que asisten a la Space Exploration Educators Conference (SEEC), un evento de la NASA dirigido a docentes con talleres y conferencias sobre exploración espacial.

“Queremos llevar la exploración espacial desde un ámbito de desarrollo de proyectos STEM, o sea, que los niños de todas las edades, jóvenes de todos los niveles educativos, puedan ver cuáles son los retos de la exploración espacial y puedan abordarlos con proyectos de investigación. La mejor manera que nosotros ideamos para hacerlo es primero capacitando a los docentes”, dijo el profesor de la UANL.

La “tripulación” de Misión Educativa MX, como se identifican entre ellos, es un grupo multidisciplinario de nueve profesores, médicos, físicos, ingenieros, entre otras profesiones, que buscan integrar la educación en exploración espacial, ciencia y tecnología en todos los niveles educativos.

A través de capacitaciones en diversos estados de México, la Jornada de Educación, Ciencia y Tecnología rumbo a SEEC organiza talleres inspirados en el modelo formativo de docentes de la NASA, además de realizar una dinámica para llevar a un grupo seleccionado a capacitarse en el Centro Espacial Houston.

“Hacen un póster, nos platican lo que han hecho y, de acuerdo a la evaluación que los mismos maestros hacen, todos los asistentes evalúan a los maestros que exponen. Entonces, entre ellos mismos se van escogiendo y, al final, a los que tienen las puntuaciones más altas, de acuerdo al número de maestros que han asistido al evento, son a los que les damos una acreditación para que puedan asistir a este evento como parte de la delegación mexicana”, aclaró el catedrático.

En Misión Educativa MX participan docentes de estados como Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, en el que Torres Cordero es el único integrante de la UANL.

