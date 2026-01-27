Cigarros, ‘todo un lujo’ en NL: se dispara precio 25%

La aplicación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) ya está impactando en el precio de los cigarros, y para muestra es que en Nuevo León ya registra un alza de hasta 25 por ciento.

Y es que, mientras que en enero de 2025 el costo de la cajetilla era de $85 pesos, en igual mes de este año su valor ya se incrementó a $105 pesos.

A nivel nacional, también se observa este aumento, al pasar de venderse de $84.78 pesos a $106.19 pesos en promedio, según un monitoreo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Como se recordará, el Paquete Económico 2026 impone un doble aumento a los cigarros: a 200% sobre el precio de venta por cajetilla (anteriormente era de 160%), además de un 79% de cuota por cigarro.

Entonces, considerando que el consumidor promedio fuma media cajetilla al día y gasta $1,300 pesos al mes, ahora el desembolso mensual será de al menos $1,600 con el aumento.

En tanto que, para los fumadores más intensos, que consumen hasta tres cajetillas diarias, el gasto podría ascender a alrededor de $10,000 pesos mensuales solo en este producto.

“Los cigarros representan alrededor del 25% del ticket promedio de las tienditas y pequeños comercios, y esto no es nada más por venta directa, sino también por venta indirecta; el cigarro está catalogado como producto gancho porque la gente lo compra y compra otra cosa, o dos o tres más, empezando por el encendedor y unos chicles o pastillas de menta”, explicó en entrevista con El Horizonte Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Aunque el consumo de cigarros se ha mantenido, los comerciantes también advierten que se ha incentivado la venta ilegal de este producto.

La diferencia de precio entre una cajetilla legal y una de contrabando es abismal, superior a $75.00 pesos, lo cual estimula su consumo y distribución.

“Actualmente, tres de cada 10 cigarros que se venden en el país son ilegales. Sin lugar a dudas, esta política fiscal ha terminado por llenar las alforjas de los cárteles del cigarro de contrabando, que operan con amplios márgenes y, en gran medida, con total impunidad”, indicó Rivera.

Estas organizaciones venden cigarros a plena vista en las afueras de estaciones del Metro, paraderos de transporte público, aceras, cruceros y otros espacios públicos, apuntó.

Impulsan la inflación

La semana pasada se publicó la inflación general del país para la primera mitad de enero, la cual se aceleró a una tasa anual de 3.77%, impulsada principalmente por el alza en el precio de los cigarros.

Según se informó, los cigarros, que aumentaron de precio 12.22% en la primera quincena del año, tuvieron una incidencia de 0.080 puntos en el indicador.

Otros productos que también contribuyeron fueron los refrescos envasados y los alimentos preparados en loncherías, fondas, torterías y taquerías, rubros que suelen impactar con fuerza en el gasto cotidiano de los hogares.

De esta manera, la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios, también reflejó el encarecimiento, con un aumento de 0.34% quincenal y 3.59% anual.

Comentarios