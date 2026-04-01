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Finanzas

Abril en la mira: arranca la temporada de declaraciones ante SAT

Este proceso, obligatorio para personas físicas, no solo permite ponerse al corriente, sino también abrir la puerta a posibles devoluciones de saldo a favor

  • 01
  • Abril
    2026

Con la llegada de abril, millones de contribuyentes en México entran en la temporada clave para cumplir con el fisco: la presentación de la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Este proceso, obligatorio para personas físicas, no solo permite ponerse al corriente, sino también abrir la puerta a posibles devoluciones de saldo a favor.

En este contexto, el SAT recuerda cada año que el trámite se realiza completamente en línea y que, en muchos casos, la información ya viene precargada. 

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“La declaración anual es un proceso cada vez más simplificado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, señala la autoridad fiscal, destacando el uso de herramientas digitales para agilizar el proceso.

¿Cómo se hace? 

El primer paso es ingresar al portal oficial del SAT con RFC y contraseña o e.firma

Una vez dentro, se debe seleccionar la opción de “Declaración Anual” y verificar los datos precargados, como ingresos, deducciones personales y retenciones. 

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Es clave revisar cuidadosamente esta información para evitar errores antes de continuar.

Posteriormente, el sistema permite agregar o modificar datos, especialmente en deducciones como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios. 

Tras validar toda la información, el contribuyente puede enviar la declaración

En caso de tener saldo a favor, es posible solicitar la devolución automática, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El SAT recomienda no dejar el trámite para el último momento, ya que la saturación del sistema puede complicar el envío. 

Cumplir en tiempo no solo evita multas, también brinda tranquilidad financiera en una de las obligaciones más importantes del año para los contribuyentes mexicanos.


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