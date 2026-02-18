Podcast
Finanzas

¡Adiós, Wendy’s!... en EUA: cerrará el 6% de sus restaurantes

La empresa recalcó que además busca potenciar sus ubicaciones más rentables y enfrentar una coyuntura desafiante para el negocio de comida rápida

  • 18
  • Febrero
    2026

La cadena de hamburguesas Wendy’s, conocida por sus famosos sándwiches cuadrados y su amplia presencia en Estados Unidos, anunció que planea cerrar hasta el 6% de sus restaurantes durante 2026.

Según se informó, esto se traduce en aproximadamente entre 298 y 358 locales dentro del mercado estadounidense. 
Además, esta decisión forma parte de un plan estratégico más amplio para reestructurar sus operaciones.

La empresa recalcó que además busca potenciar sus ubicaciones más rentables y enfrentar una coyuntura desafiante para el negocio de comida rápida.

El cierre masivo de restaurantes se produce en medio de un contexto donde la cadena ha registrado una caída significativa en las ventas en sus ubicaciones existentes, especialmente en Estados Unidos, su mercado más grande y tradicional.

A modo de muestra, es que durante el cuarto trimestre de 2025, las cifras de venta por tienda mostraron una disminución de más del 11% respecto al mismo periodo del año anterior.

