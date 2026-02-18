Podcast
Tamaulipas

Revelan que Cabeza de Vaca renunció a ciudadanía estadounidense

Un primer documento, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores donde se ratifica el proceso legal para la perdida de sus derechos en el extranjero

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, difundió varios documentos en el que se confirma que, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tramitó la renuncia a su nacionalidad estadounidense.

Un primer documento, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (con su entonces titular Alicia Bárcena), confirma que el exmandatario estatal renunció a cualquier estado extranjero, particularmente al de los Estados Unidos.

"Al efecto renunció a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero; especialmente al de los Estados Unidos de América, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; a todo derecho que los tratado o convenciones internacionales concedan a los extranjeros y se comprometió a absterse de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado Extranjero"

Adjunto a este documento se encuentra una certificación de copia fotoestática, en la que se detalla que el 24 de abril del 2024 se ratifica que los documentos presentados en la Notaria Pública 96 con sede en Monterrey, Nuevo León, concuerdan.

Estos son los requisitos para perder la ciudadanía estadounidense

El Departamento de Estado de los Estados Unidos estipuló que entre los requisitos para renunciar a la nacionalidad estadounidense se encuentran los siguientes:

  • Revisar y reconocer la revisión de la información proporcionada por el Departamento sobre la pérdida de la nacionalidad.
  • Asistir a dos entrevistas con un funcionario diplomático o consular de Estados Unidos en el extranjero.
  • Completar los formularios requeridos
  • Prestar juramento de renuncia a la nacionalidad estadounidense en persona y forma prescrita por el Departamento de Estado.

Cabeza de Vaca responde a documento difundido

A través de redes sociales, Cabeza de Vaca respondió al tweet del vicepresidente de la Cámara de Diputados, que desacreditaba su proceso al decir que le faltaban "una clase de leyes".

Esto se origina desde que se dio a conocer que el exgobernador de Tamaulipas cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos relacionados con delincuencia organizada, así como de la solicitud de su detención provisional con fines de extradición expuesta ante Estados Unidos.

Te recomendamos: Francisco Cabeza de Vaca sigue con orden de aprehensión vigente

México solicita a EUA la detención de Cabeza de Vaca

El gobierno federal inició ante autoridades de Estados Unidos el procedimiento formal para solicitar la detención provisional con fines de extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal

La gestión fue presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuenta con el respaldo de la Fiscalía General de la República, que mantiene vigentes al menos dos órdenes de aprehensión en su contra, emitidas en 2022 y 2024.

Aquí te presentamos la nota completa: México solicita a EUA la detención de Cabeza de Vaca

 


