Finanzas

Crecen 21% quejas en contra de despachos de cobranza

El principal motivo en 2025 fue la realización de gestiones de cobro, negociación o reestructuración a personas que no son el usuario, cliente o socio deudor

  • 18
  • Febrero
    2026

Durante 2025, las quejas presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por gestiones de cobranza crecieron 21.2%, al pasar de 23,435 a 28,401 casos.

En el desglose se observa que los principales motivos de inconformidad fueron la realización de cobros a personas que no son el deudor y los actos de amenaza o intimidación, prácticas que en conjunto concentraron la mayor parte de las reclamaciones en contra.

El incremento en las reclamaciones contra estos agentes extrajudiciales, que son contratados por los bancos privados con el objetivo de recuperar los saldos vencidos, se presentó en un momento de bajo dinamismo económico y en el que estos intermediarios financieros vieron mayores niveles de impago en los créditos de consumo.

Cabe mencionar que las gestiones de cobranza comprenden las acciones que realizan instituciones financieras o despachos contratados para recuperar créditos vencidos, ya sea mediante llamadas telefónicas, mensajes, visitas domiciliarias o negociaciones de pago. 

De acuerdo con la regulación vigente, estos agentes deben identificarse plenamente, dirigirse exclusivamente al deudor y abstenerse de incurrir en actos de hostigamiento, amenazas o difusión de información con terceros.

En específico, se informó que las estadísticas de la Condusef muestran que el principal motivo de reclamación en 2025 en contra de estos agentes fue la realización de gestiones de cobro, negociación o reestructuración a personas que no son el usuario, cliente o socio deudor, con 9,445 casos, un aumento de 14.9% frente a los 8,222 registrados en 2024.

En segundo lugar se ubicaron las quejas por amenazar, ofender o intimidar al deudor, familiares o referencias personales, que sumaron 9,143 reclamaciones, 19.5% más que un año antes, cuando se contabilizaron 7,652 registros.

En conjunto, estos dos conceptos concentraron cerca de 65% del total de inconformidades relacionadas con despachos de cobranza en 2025.


