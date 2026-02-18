Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_18_at_5_18_33_PM_0f70ea6bc3
Internacional

Ucrania insatisfecha con el fin de las conversaciones de paz

Tras el encuentro, EUA aseguró que hubo 'avances significativos' en los acuerdos de paz para el conflicto con Rusia, aunque no se generó ningún acuerdo

  • 18
  • Febrero
    2026

Después de dos jornadas de negociaciones en Ginebra entre Ucrania, Rusia y EUA, las conversaciones de paz concluyeron este miércoles sin avances concretos. El presidente Volodímir Zelensky expresó su insatisfacción con los resultados, mientras que desde Washington se informó sobre un "progreso significativo".

Tanto funcionarios de Moscú como de Kiev calificaron las discusiones en Ginebra como complejas. Al término de las mismas, las delegaciones anunciaron que se volverían a reunir, aunque sin definir una fecha específica. Por su parte, Zelensky y representantes de la Casa Blanca indicaron que una nueva ronda podría realizarse en breve.

Ucrania enfrenta una presión constante por parte del presidente estadounidense Donald Trump para aceptar un acuerdo que podría implicar concesiones difíciles, mientras las fuerzas rusas continúan atacando su infraestructura eléctrica y avanzan paulatinamente en el terreno militar.

En su discurso nocturno grabado, Zelensky señaló: "Hasta hoy, no podemos afirmar que los resultados sean satisfactorios. Los militares abordaron ciertos temas con seriedad y profundidad, pero cuestiones políticas delicadas, posibles acuerdos y la necesaria reunión de los líderes aún no han sido suficientemente tratadas". Además, destacó la importancia de la presencia de representantes europeos en Ginebra y consideró adecuado realizar una próxima ronda de negociaciones a finales del mes.

Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que se habían alcanzado "progresos significativos" con compromisos para "continuar trabajando juntos en pos de un acuerdo de paz". Leavitt también anticipó que habrá otra ronda de conversaciones pronto, aunque subrayó que Trump considera la situación, a casi cuatro años del comienzo del conflicto, "muy injusta, no solo para los rusos y ucranianos que han perdido la vida, sino también para el pueblo y contribuyentes estadounidenses, quienes financiaron esta guerra antes de que el presidente Trump la detuviera".

En Moscú, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que el equipo negociador ruso reportará al presidente Vladimir Putin sobre el desarrollo de las charlas, y reconoció que el líder de la delegación calificó las negociaciones como "complicadas".

Mientras tanto, durante la segunda jornada de reuniones con la mediación del enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, Zelensky escribió en la red X que Rusia está "intentando alargar unas negociaciones que ya podrían estar en su fase final".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_iran_5e92a7d88a
Trump estaría evaluando realizar ataques contra Irán
iran_rusia_navales_df0d1b959b
Irán y Rusia realizarán maniobras navales en Omán
Whats_App_Image_2026_02_17_at_9_16_49_PM_50556b8ec6
Zelensky llama injusto a Trump por su presión a Ucrania
publicidad

Últimas Noticias

deportes_nba_adam_silver_b2a0daf2a5
NBA estaría analizando nuevas medidas contra el ‘tanking’
escena_disney_aceced8ebf
Disney reunirá a influencers latinos para competencia en Orlando
IMG_9027_0578b447ad
Llaman a reformar seguridad en minería del carbón
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
aduana_tamaulipas_2026_2ec1115036
Aduanas de Tamaulipas colapsan por falla de sistema
publicidad
×