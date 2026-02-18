Ucrania insatisfecha con el fin de las conversaciones de paz

Después de dos jornadas de negociaciones en Ginebra entre Ucrania, Rusia y EUA, las conversaciones de paz concluyeron este miércoles sin avances concretos. El presidente Volodímir Zelensky expresó su insatisfacción con los resultados, mientras que desde Washington se informó sobre un "progreso significativo".

Tanto funcionarios de Moscú como de Kiev calificaron las discusiones en Ginebra como complejas. Al término de las mismas, las delegaciones anunciaron que se volverían a reunir, aunque sin definir una fecha específica. Por su parte, Zelensky y representantes de la Casa Blanca indicaron que una nueva ronda podría realizarse en breve.

Ucrania enfrenta una presión constante por parte del presidente estadounidense Donald Trump para aceptar un acuerdo que podría implicar concesiones difíciles, mientras las fuerzas rusas continúan atacando su infraestructura eléctrica y avanzan paulatinamente en el terreno militar.

En su discurso nocturno grabado, Zelensky señaló: "Hasta hoy, no podemos afirmar que los resultados sean satisfactorios. Los militares abordaron ciertos temas con seriedad y profundidad, pero cuestiones políticas delicadas, posibles acuerdos y la necesaria reunión de los líderes aún no han sido suficientemente tratadas". Además, destacó la importancia de la presencia de representantes europeos en Ginebra y consideró adecuado realizar una próxima ronda de negociaciones a finales del mes.

Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que se habían alcanzado "progresos significativos" con compromisos para "continuar trabajando juntos en pos de un acuerdo de paz". Leavitt también anticipó que habrá otra ronda de conversaciones pronto, aunque subrayó que Trump considera la situación, a casi cuatro años del comienzo del conflicto, "muy injusta, no solo para los rusos y ucranianos que han perdido la vida, sino también para el pueblo y contribuyentes estadounidenses, quienes financiaron esta guerra antes de que el presidente Trump la detuviera".

En Moscú, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que el equipo negociador ruso reportará al presidente Vladimir Putin sobre el desarrollo de las charlas, y reconoció que el líder de la delegación calificó las negociaciones como "complicadas".

Mientras tanto, durante la segunda jornada de reuniones con la mediación del enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, Zelensky escribió en la red X que Rusia está "intentando alargar unas negociaciones que ya podrían estar en su fase final".

