Wall Street abre verde en espera de actas de la reunión de FED

En cuanto a valores, la empresa de relojes deportivos Garmin se disparaba en bolsa alrededor de 17% tras publicar resultados por encima de lo esperado

Wall Street abrió este miércoles en verde, mientras que los inversionistas esperan la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (FED).

La bolsa abrió la jornada con ganancias mientras se aportan más detalles sobre sus planes respecto a los tipos de interés tras mantenerlos sin cambios en enero.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.25% hasta 49,655 unidades
  • S&P 500: sube 0.23% hasta 6,858 unidades
  • Nasdaq: sube 0.23% hasta 22,629 unidades

En cuanto a valores, la empresa de relojes deportivos Garmin, se disparaba en bolsa alrededor de 17% tras publicar resultados muy por encima de las expectativas de los inversores.

Las acciones de Nvidia aumentaban casi un 2%, tras el anuncio de Meta de que utilizará millones de sus chips en la expansión de sus centros de datos.

Otros gigantes que subían en los mercados eran Goldman Sachs (3.23%), JPMorgan (1.37%) y Amazon (1.87%).

Mientras, el precio del crudo de Texas (WTI, en inglés) subía más del 3%, con los inversores analizando los últimos detalles sobre las recientes conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que Irán no abordó las "líneas rojas" en las conversaciones de esta semana y que la acción militar sigue siendo una posibilidad.

El oro, refugio de inversión subía más de 2%.


