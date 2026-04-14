Presidencia presume a México en top 10 de exportadores del mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México se mantiene como una de las principales potencias exportadoras a nivel global, al ubicarse dentro del top 10 mundial, un logro que, aseguró, refleja el avance del llamado Plan México rumbo a 2030.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que este posicionamiento fortalece la relación económica con Estados Unidos y consolida al país como un actor clave en el comercio internacional.

“Lo que hemos acordado es fortalecer el comercio entre Estados Unidos y México”, afirmó.

Relación comercial con EUA, en consolidación

Sheinbaum explicó que, pese a los cambios en la política comercial impulsados por el presidente Donald Trump, especialmente en sectores como el acero, aluminio y la industria automotriz, México ha logrado mantener e incluso fortalecer su integración económica con su principal socio.

En ese sentido, destacó que ambos países han incrementado el intercambio de bienes, privilegiando la sustitución de importaciones provenientes de naciones sin tratados comerciales.

Plan México y transformación productiva

Señaló que el avance en exportaciones es parte de una estrategia de largo plazo que busca fortalecer la producción nacional, aunque reconoció que transformar la estructura productiva del país es un proceso gradual.

Además, indicó que el Plan México apunta a consolidar sectores estratégicos hacia 2030, con el objetivo de aumentar el valor agregado de las exportaciones y reducir la dependencia externa.

Más ingresos para programas sociales

De acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo Federal, la recaudación tributaria ha crecido de manera significativa en los últimos años, al pasar de alrededor de $4 billones de pesos al inicio del sexenio anterior a cerca de $6 billones en la actualidad.

Detalló que una parte sustancial de estos recursos, aproximadamente un billón de pesos, se destina directamente a programas sociales, lo que refuerza el enfoque redistributivo del gasto público.

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