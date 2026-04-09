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Finanzas

Alzas dan respiro en NL: inflación se ubica en 3.56%

El alza de precios se ubicó por debajo del promedio nacional, aunque productos básicos siguen presionando a familias de menores ingresos

  • 09
  • Abril
    2026

En comparación con la escalada a nivel nacional, los precios en Nuevo León dieron un pequeño respiro al cierre del primer bimestre del año. 

Y es que, de acuerdo con cifras a febrero, en el área metropolitana de Monterrey, las familias enfrentaron una inflación anual general del 3.56%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC general), la cual representa el nivel más bajo desde 2021 a la fecha para un mes similar. 

Ese porcentaje de inflación registrado en la entidad se ubicó también por debajo del 4.88% de febrero de 2025 y de la inflación a nivel país registrada en el segundo mes de este año, que se ubicó en 4.02 por ciento. 

De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, otro dato que se observa es que la inflación anual que afrontaron las familias con menores ingresos fue del 3.80 por ciento. 

“Lo que se observa es que la inflación anual que enfrenta el regio de menores ingresos es más alta que la que enfrenta el regio promedio, y esto se debe al incremento en el precio de algunos bienes y servicios que son considerados de primera necesidad, como lo son la papa y los refrescos".

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En su reporte Índice de Precios al Consumidor para el área metropolitana de Monterrey, señaló que durante febrero hubo un decremento en el precio de algunos bienes y servicios que son considerados esenciales, como el de gas LP.

En tanto, las alzas que hubo fueron menores y por debajo del 1 por ciento. 

Por ejemplo, alimentos, bebidas y tabaco mostraron un alza de 0.877%; muebles, aparatos y accesorios domésticos reportaron un aumento de 0.135%; y salud y cuidado personal con un incremento de 0.669 por ciento. 

Al hablar de las variaciones mensuales porcentuales en los precios de los bienes y servicios clasificados según su grupo de consumo, destaca en el grupo de alimentos, bebidas y tabaco un aumento en el precio de la papa, los refrescos, el tomate rojo, el plátano y la naranja, así como una caída en el precio del queso fresco, el jamón y la leche pasteurizada. 

En transporte y comunicaciones destaca una ligera caída en el precio de la gasolina magna.  

El análisis también muestra que rubros como ropa y calzado reportaron una disminución en el precio de prendas como vestidos y zapatos de piel para mujer.

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Mayores aumentos en el país y expectativa 2026

Durante el mes de febrero, la inflación en México mostró un repunte impulsado por incrementos en algunos productos. 

En el listado destacaron el tomate verde, con un alza de 17.84%, y el limón, con un aumento de 17.03 por ciento.  

Le siguieron la papa y otros tubérculos, con un 13.16%, y el jitomate, con 7.90 por ciento. 

Cabe mencionar que recientemente el Banco de México (Banxico) ajustó sus proyecciones de inflación trimestrales para 2026. 

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Para el primer trimestre la ubicó en el rango de 4% a 4.1%; para el segundo trimestre, entre 3.6% y 3.7%; y para el tercer trimestre, también en esos mismos niveles. 

A pesar de estas revisiones, la meta de inflación de 3% sigue proyectada para el segundo trimestre de 2027, lo que refleja la prudencia del banco central ante la persistente volatilidad internacional y los ajustes internos de política económica. 

También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó al alza la proyección de inflación del 2026 en 0.5 puntos porcentuales y la ubicó en 3.8 por ciento. 

Aclaró que las revisiones al alza obedecen principalmente a los incrementos en precios globales de energía.


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