Sobreendeudamiento golpea al 70% de mexicanos tras Semana Santa

Actualmente, el 70% de los mexicanos enfrentan problemas de sobreendeudamiento, una realidad que se intensifica tras periodos de alto gasto como la Semana Santa, cuando muchas familias recurren al crédito para cubrir vacaciones y compromisos adicionales.

El regreso a la rutina, lejos de ser solo un ajuste emocional, también representa un reto financiero que puede prolongarse durante meses si no se gestiona adecuadamente.

De acuerdo con el Perfil del Deudor 2025 de la firma Bravo, más del 72% de las personas identifica la mala administración financiera como la principal causa de su endeudamiento.

Este fenómeno no solo responde a eventos estacionales, sino a la falta de planeación y control en el uso del crédito, especialmente en tarjetas y préstamos personales con altas tasas de interés.

“La deuda no es el enemigo; la falta de método sí. Los recuerdos de Semana Santa deben ser motivo de alegría, no de preocupación financiera”, señaló Luis Lucido, experto en deudas en Bravo.

El especialista subrayó la importancia de adoptar estrategias claras tras periodos de gasto elevado, con el fin de evitar que estos se conviertan en una carga prolongada.

En el contexto nacional, organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) han advertido que el uso inadecuado del crédito y la falta de educación financiera continúan siendo factores determinantes en el endeudamiento de los hogares.

Por ello, los especialistas coinciden en que fomentar hábitos financieros responsables y una planificación consciente resulta clave para evitar que gastos ocasionales deriven en problemas económicos de largo plazo.

Cuatro claves para evitar el sobreendeudamiento tras Semana Santa

Priorizar deudas con intereses elevados, como tarjetas de crédito o préstamos personales, para reducir más rápido el impacto financiero.

Implementar un presupuesto de austeridad temporal, recortando gastos no esenciales durante uno o dos meses.

Monitorear y ajustar constantemente el avance de las deudas para mantener el control y evitar que crezcan.

Buscar comunicación con acreedores o asesoría profesional en caso de dificultades para cumplir con los pagos.

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