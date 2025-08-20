Amplía EUA aranceles del 50% a 400 productos de acero y aluminio

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció la ampliación de los aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio, que ahora alcanzan a 407 categorías adicionales de productos.

La medida, en vigor desde junio pasado, se extiende a bienes como turbinas eólicas, maquinaria agrícola, vagones de tren, compresores, muebles y equipos de construcción, según informó el Departamento de Comercio.

El subsecretario de Comercio para la Industria y Seguridad, Jeffrey Kessler, aseguró que la decisión busca fortalecer la producción nacional y evitar la “elusión” de las medidas previas.

“Con esta extensión, se amplía el alcance de los aranceles y se bloquean vías para sortearlos, apoyando la revitalización de las industrias estadounidenses”, indicó.

Impacto económico y críticas

Pese a la justificación oficial, analistas alertan sobre los efectos negativos en la economía estadounidense. Jason Miller, profesor de la Universidad Estatal de Michigan, cuestionó el alcance de la medida:

“Todavía me pregunto cómo se benefician las fábricas estadounidenses al encarecer el equipo necesario para equiparlas”.

De acuerdo con sus cálculos, los nuevos aranceles afectan ya a $320,000 millones de dólares en importaciones, lo que podría añadir presiones inflacionarias a los precios que pagan consumidores y productores en EUA.

Socios comerciales en la mira

Cabe señalar que entre los países más afectados figuran Alemania y Japón, dos de los principales exportadores de productos industriales hacia el mercado estadounidense.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha intensificado la guerra comercial con sus socios, aplicando tarifas que van del 10% para naciones con superávit frente a EUA, al 15% para aquellas con déficit, además de cargas “recíprocas”.

