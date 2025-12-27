Venta de nochebuenas deja derrama de 98 millones de pesos: Sedema

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que la temporada de comercialización de flores de nochebuena dejó una derrama económica superior a los 98 millones de pesos, tras la venta de un millón 711 mil 336 plantas, lo que representó el 91% de la producción total del suelo de conservación de la Ciudad de México.

Este resultado benefició directamente a 216 productores, principalmente de cinco pueblos originarios de Xochimilco, quienes recibieron apoyos económicos mediante el programa Altépetl Bienestar.

Producción récord en cinco años

Las nochebuenas se cultivaron en 29.6 hectáreas ubicadas en San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan, San Juan Ixtayopan y Santiago Tulyehualco.

La producción total alcanzó un millón 874 mil 453 plantas, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años.

Además de los apoyos económicos, el programa incluyó capacitación técnica, inversión en infraestructura rural, acceso a tecnología y estrategias de comercialización.

Venta directa y promoción cultural

Como parte de las acciones para impulsar el consumo local, se habilitaron caminos rurales para facilitar la visita a las zonas de cultivo, entre ellos el Sendero de la Estrella de Invierno.

También se instalaron puntos de venta directa, como el Festival de Flores de Nochebuena en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y en el Zócalo capitalino.

La Sedema destacó que estas estrategias fortalecen la identidad cultural del producto y promueven la economía circular, al permitir una trazabilidad clara del origen y destino de las flores.

La dependencia subrayó que la producción de nochebuenas contribuye a la conservación del suelo de la capital, ya que mantiene servicios ambientales esenciales como la recarga de acuíferos, la regulación climática y la protección de la biodiversidad.

