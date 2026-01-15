Anticipan boom hotelero para Nuevo León para 2026 y parte de 2027

El sector hotelero de Nuevo León está listo para celebrar el Mundial con la apertura de más inmuebles y un incremento en la oferta de cuartos.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León (AMHNL), a partir de este año y parte del próximo se espera la apertura de al menos 11 inmuebles, que añadirán 786 habitaciones a la oferta actual.

Con ello, la cantidad de hoteles en operación superará los 133 que hay en operación, para llegar a 144, incluyendo nuevas cadenas y establecimientos de diversas categorías.

En lo referente a cantidad de cuartos, pasará de 17,470 habitaciones a 18,256 disponibles.

“Actualmente tenemos 133 hoteles con casi 17,500 habitaciones de calidad turística y este año 2026 esperamos que se aperturen más".

"Siguen los hoteles en construcción; ya hay varios que están próximos a abrir… Algunos son el MS Millenium, en San Jerónimo; un Hampton Inn en la zona del Tecnológico; un Holiday Inn en Santa Catarina; un CHN en Santa Catarina, otro en el Centro de Monterrey… el Holiday Inn, en Santiago… y otros en San Pedro, que suman más de 700 habitaciones y son las que esperemos se aperturen en próximas fechas”, comentó en conferencia Jesús Nader Marcos, presidente de la AMHNL.

Aunado a ello, añadió que están trabajando de la mano con las autoridades para llevar a cabo revisiones que los ayuden a mejorar sus instalaciones para recibir a toda la gente que llegará como parte del Mundial, a efectuarse en junio próximo.

“La FIFA nos está presentando algunos detalles de seguridad, para que puedan ellos mostrar más confianza a los visitantes; con eso le mostramos la confianza al huésped de que nuestras instalaciones y la hotelería organizada cumplen con los requisitos”, aseveró.

Entre otros datos, el líder del sector hotelero en la entidad mencionó que el año pasado se alcanzó una tasa de ocupación de 60%, con una tarifa promedio de $1,980 pesos por cuarto-noche.

Reservaciones al 35%

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, Jesús Nader Marcos, adelantó que, hasta el momento, las reservaciones para las fechas del Mundial en la entidad alcanzan un 35% del total de ocupación.

“La expectativa es que durante los cuatro partidos que tendremos en nuestra ciudad, solo tendremos ocho días de ocupación llena: un día antes y uno después del partido, porque recordemos que ahora el Mundial es de muchos partidos y muy extenso en distancia para el aficionado, que se trasladará de Monterrey a Miami, o a Houston o a Nueva York o Guadalajara y que solo viene al partido y se retira”, explicó.

Pero, añadió, “ojalá que podamos lograr mayores días de estancia del aficionado. Lo que estamos viendo son las reservaciones que anda haciendo la FIFA para su equipo, su cuerpo periodístico, su cuerpo arbitral, sus personalidades, y si hay reservaciones de 35% que incluyen (la parte de) aficionados”.

Para los días de partido, un día antes y otro después, se espera que los hoteles tengan una ocupación de 100%, recalcó.





Comentarios